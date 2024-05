Le PM veut durcir la gestion des cigarettes électroniques et du tabac chauffé

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé dans une dépêche de renforcer les mesures pour gérer les cigarettes électroniques et le tabac chauffé, notant les premiers résultats dans la prévention et le contrôle des méfaits du tabac dont une réduction annuelle de 0,5% de la consommation régulière de cigarettes chez les hommes.

La situation de la consommation de cigarettes électroniques et de tabac chauffé est restée compliquée dans la communauté, en particulier parmi les jeunes, ce qui a un impact négatif sur la santé des consommateurs, selon le texte envoyé aux ministères, agences et localités concernés dont la direction de la mise en œuvre est confiée au vice-Premier ministre Trân Hông Hà.

Photo : VNA/CVN

Afin de renforcer la prévention et le contrôle des méfaits de la consommation de cigarette électronique et de tabac chauffé, il a demandé au ministère de la Santé d’accroître la vulgarisation et l’éducation sur les effets nocifs de la cigarette électronique et du tabac chauffé dans la communauté, tout en proposant des solutions pour mieux gérer ces produits.

Il a chargé le ministère des Finances d’ordonner aux autorités douanières d’inspecter et de contrôler strictement le transport des cigarettes électroniques et du tabac chauffé de contrebande à travers les postes-frontières et les zones de contrôle douanier, et d’établir des projets antitabac spécialisés pour lutter contre les réseaux de contrebande des cigarettes électroniques et du tabac chauffé.

Les gardes-frontières ont été chargés d’intensifier les patrouilles aux frontières afin de détecter le commerce, le stockage et le transport illégaux de cigarettes électroniques et de tabac chauffé de contrebande.

Dans le même temps, le ministère de la Police a été invité à diriger ses forces à tous les niveaux pour démanteler les réseaux et groupes impliqués dans le commerce illégal et le mélange de substances interdites dans des solutions de cigarettes électroniques.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre a exhorté le ministère de l’Industrie et du Commerce à mettre en œuvre des mesures visant à renforcer la gestion du marché intérieur et à traiter strictement les cas de trafic, de stockage et de transport de cigarettes électroniques et de tabac chauffé.

Le ministère de l’Information et de la Communication, le ministère de la Santé, le ministère de l’Éducation et de la Formation, la Télévision vietnamienne, La Voix du Vietnam, l’Agence vietnamienne d’information et les comités populaires des provinces et des villes sous l’autorité centralee sont chargées de diriger les organes de presse et médias pour accroître la communication sur les effets nocifs de la cigarette électronique et du tabac chauffé.

Le Premier ministre a également demandé au Comité de pilotage national de la lutte contre la contrebande, la contrefaçon et la fraude commerciale (Comité de pilotage national 389) de demander à ses affiliés dans les ministères, les secteurs et les localités de vérifier la mise en œuvre de cette dépêche.

Dans le même temps, les localités sont invitées à inspecter régulièrement la prévention et le contrôle des cigarettes électroniques et du tabac chauffé et à traiter strictement les violations concernées.

VNA/CVN