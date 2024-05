Laos

Nouvelle réglementation sur les avertissements sanitaires sur les paquets de cigarettes

Photo: AFP/VNA/CVN

Le nouveau règlement vise à réduire le tabagisme et les risques pour la santé qui y sont associés, en particulier chez les jeunes du pays.

Selon le ministère lao de la Santé, le tabagisme et l'exposition indirecte à la fumée sont les principales causes de maladies graves, d'invalidité et de décès prématurés au Laos.

Le ministre de la Santé Bounfeng Phoummalaysith a révélé qu'environ 18 personnes meurent chaque jour de maladies liées au tabagisme, soit un total de 6.700 décès par an, soit 15% de tous les décès dans le pays.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a estimé dans un rapport de 2022 que les maladies liées au tabac coûtent au Laos 3.600 milliards de LAK (173 millions d'USD) par an.

Le ministère a exhorté les parents à éduquer leurs enfants sur les méfaits du tabagisme et du tabagisme passif.

En adhérant à ces mesures strictes de lutte antitabac, le ministère vise à réduire massivement les décès et les maladies liés au tabagisme au Laos.

Auparavant, le Laos avait lancé des initiatives pour lutter contre le tabagisme, telles que l'augmentation des taxes sur le tabac, l'interdiction de la publicité en faveur du tabac et la création de zones non-fumeurs dans les bureaux et les espaces publics. Cependant, l'application des réglementations antitabac reste un sujet de préoccupation.

VNA/CVN