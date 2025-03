Vers un record d’exportation de 454 milliards de dollars : opportunités et obstacles

Photo : VNA/CVN

Au cours des deux premiers mois de 2025, la valeur des exportations vietnamiennes a atteint 65,2 milliards de dollars, soit une augmentation de 9,9% par rapport à la même période en 2024. Les importations, quant à elles, s’élèvent à 62,9 milliards de dollars (+16%), permettant un excédent commercial de 235 millions de dollars.

Bien que la croissance des exportations se maintienne, plusieurs obstacles subsistent. Le Vietnam reste fortement dépendant de ses principaux marchés d’exportation, notamment les États-Unis, l’Union européenne et la Chine, ce qui accroît son exposition aux fluctuations économiques et politiques mondiales.

De plus, la qualité des produits exportés ne répond pas encore pleinement aux normes internationales, ce qui complique leur compétitivité face aux produits d’autres pays. Par ailleurs, les infrastructures logistiques demeurent insuffisantes, entraînant des coûts de transport élevés et une efficacité limitée. Enfin, de nombreuses entreprises manquent d’informations sur les marchés, ce qui complique l’orientation de leur production et de leur stratégie d’exportation.

Opportunités liées aux tensions commerciales sino-américaines

La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine ouvre à la fois des opportunités et des défis pour le Vietnam. L’imposition de droits de douane sur les produits chinois par les États-Unis pourrait permettre au Vietnam d’accroître ses exportations vers ce marché, notamment dans les secteurs du textile, de l’électronique et des machines. En parallèle, le transfert des investissements étrangers de la Chine vers le Vietnam pourrait renforcer la chaîne de production locale.

Cependant, cette situation entraîne également une concurrence accrue. En raison des restrictions imposées aux exportations chinoises vers les États-Unis, le Vietnam pourrait voir affluer des produits chinois sur son marché intérieur, exerçant une pression sur les entreprises locales. De plus, les entreprises vietnamiennes doivent rester vigilantes quant à leurs importations de matières premières en provenance de pays sous sanctions américaines afin d’éviter tout risque d’enquête sur l’origine des produits et d’éventuelles sanctions commerciales.

Photo : VNA/CVN

Solutions pour stimuler les exportations

Pour atteindre l’objectif de 454 milliards de dollars d’exportations en 2025, le ministère de l’Industrie et du Commerce a publié la Directive N° 06/CT-BCT, qui propose plusieurs mesures stratégiques. Il faut diversifier les marchés d’exportation afin de réduire la dépendance vis-à-vis des États-Unis, de l’UE et de la Chine, améliorer la qualité des produits afin de répondre aux normes internationales et renforcer leur compétitivité, optimiser les infrastructures logistiques pour réduire les coûts de transport et tirer parti des nouvelles technologies dans la gestion des chaînes d’approvisionnement, exploiter efficacement les accords de libre-échange (ALE), accélérer les négociations de nouveaux ALE et mettre à jour ceux existants, renforcer le contrôle de l’origine des produits pour lutter contre la fraude et éviter d’éventuelles sanctions des marchés d’importation.

Le ministre encourage également à améliorer la coopération entre les entreprises et les autorités afin de mettre en place une veille stratégique des évolutions du marché et d’adapter les plans de production et d’exportation en conséquence.

Grâce à une stratégie flexible et à une collaboration étroite entre l’État et les entreprises, le Vietnam est en bonne position pour atteindre son ambitieux objectif d’exportation de 454 milliards de dollars en 2025 et ainsi renforcer son développement économique de manière durable.

VNA/CVN