Vietjet célèbre Holi avec jusqu'à 20% de réduction sur ses vols vers l'Inde

Le 14 mars, à l'occasion du festival Holi et de l'ouverture de nouvelles lignes aériennes vers Hyderabad et Bangalore (Inde), la compagnie aérienne vietnamienne Vietjet lance une promotion spéciale offrant jusqu'à 20% de réduction sur les billets Eco (hors taxes et frais) pour ses vols directs entre le Vietnam et l'Inde.

Photo : VJ/CVN

Ces billets promotionnels sont disponibles à la vente sur le site web www.vietjetair.com et l'application Vietjet Air, du 14 au 20 mars 2025. En utilisant le code "HOLIINDIA" lors de la réservation, les passagers bénéficieront d'une réduction de 20%.

Cette offre est valable pour les vols effectués entre le 1er avril et le 30 septembre 2025 (sous certaines conditions).

78 vols hebdomadaires entre le Vietnam et l’Inde

Avec dix itinéraires et 78 vols hebdomadaires reliant Hanoï, Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang à plusieurs grandes villes indiennes (New Delhi, Mumbai, Ahmedabad, Kochi, Hyderabad et Bangalore), Vietjet est actuellement la compagnie aérienne disposant du plus vaste réseau de connexions entre le Vietnam et l’Inde. Cette expansion facilite ainsi la découverte des merveilles architecturales et de la culture envoûtante de l'Inde.

Holi, le célèbre festival des couleurs, marque le début du printemps dans une ambiance festive et vibrante. À cette occasion, Vietjet inaugure ses premiers vols vers Hyderabad le 18 mars et Bangalore le 19 mars, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de voyage vers ces destinations culturelles.

En plus de leur riche patrimoine, Hyderabad et Bangalore sont également des pôles technologiques majeurs, figurant parmi les villes les plus agréables à vivre en Inde.

Photo : VJ/CVN

Une expérience de vol enrichie

Voyager avec Vietjet, c'est profiter d'une expérience agréable à bord d'une flotte moderne, économe en carburant, avec un équipage professionnel et un service chaleureux.

Les passagers ont également l’opportunité de déguster un menu varié comprenant des spécialités vietnamiennes, indiennes et internationales, avec des plats chauds fraîchement préparés comme le Phở Thìn, le bánh mì vietnamien, le riz au curry au poulet ou encore les galettes Paratha. En complément, des animations culturelles et artistiques exclusives à 10.000 m d’altitude viennent enrichir l’expérience de vol.

Tân Dat/CVN