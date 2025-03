Exportation de café : vers l'objectif de 6 milliards de dollars

Photo : VNA/CVN

Selon un rapport du ministère de l'Agriculture et de l'Environnement, en février 2025, le Vietnam a exporté environ 150.000 tonnes de café, générant un montant de 854,2 millions de dollars. Sur l’ensemble des deux premiers mois de l’année, le volume total d’exportation a atteint 284.000 tonnes, pour 1,58 milliard de dollars, soit une baisse de 28,4% en quantité, mais une hausse impressionnante de 26,2 % en valeur par rapport à la même période en 2024.

Cette performance ne se contente pas seulement de renforcer la position du Vietnam sur le marché mondial du café, mais ouvre également des perspectives prometteuses pour atteindre l’objectif ambitieux de 6 milliards de dollars d’exportation cette année.

Nguyên Nam Hai, président de l’Association vietnamienne du café et du cacao (Vietnam Coffee Cocoa Association - VICOFA), a déclaré : "Ce résultat est dû non seulement à la hausse des prix, mais aussi à la stratégie des entreprises visant à dynamiser les exportations".

Un bond spectaculaire des prix stimule les exportations

L'un des facteurs clés ayant contribué aux performances remarquables de la filière est la flambée des prix d'exportation.

Selon des rapports, le prix moyen du café pour les deux premiers mois de 2025 a atteint 5.574,5 dollars/tonne, soit une hausse impressionnante de 76,3% par rapport à la même période en 2024. Rien qu’en février, le prix a légèrement augmenté pour atteindre 5.596 dollars/tonne, un record historique. Nguyên Nam Hai a souligné : "Ce niveau de prix exceptionnel a permis à la filière café de générer, pour la première fois, 1,08 milliard de dollars en février 2025, dépassant largement toutes les attentes."

L'Allemagne, l'Italie et le Japon sont demeurés les trois plus grands débouchés, occupant respectivement 16,6%, 9,4% et 8,2% des parts de marché. Par rapport à janvier 2024, la valeur des exportations vers l'Allemagne a bondi de 53%, l'Italie de 5,6%, et le Japon de 10,4%. Parmi les 15 plus grands marchés, la Pologne s’est distinguée avec la plus forte croissance, enregistrant une valeur d'exportation multipliée par 2,9.

Photo : VNA/CVN

Nguyên Nam Hai a également souligné : "L'écart de prix entre le Robusta et l'Arabica est actuellement d’environ 3.000 dollars/tonne. Lorsque le prix de l'Arabica augmente fortement, les torréfacteurs se tournent vers le Robusta, dont le Vietnam est le premier producteur mondial. C'est un atout majeur qui permettra au café vietnamien de continuer à en tirer profit".

Vers une filière caféière plus durable

Pour atteindre l’objectif de plus de 6 milliards de dollars d’exportation, la filière doit assurer une planification efficace des zones de culture, maintenir une surface de plantation stable et améliorer la qualité selon les normes internationales.

"Les entreprises doivent renforcer le lien entre l'achat des matières premières et la transformation approfondie, tout en diversifiant leurs marchés pour éviter une dépendance excessive à quelques grands partenaires", a recommandé Nguyên Nam Hai.

Le vice-ministre de l'Agriculture et de l'Environnement, Phùng Duc Tiên, a estimé qu’avec le rythme actuel de croissance, la filière a toutes les capacités de dépasser la barre des 6 milliards de dollars en 2025. "Nous devons continuer à investir dans les technologies de transformation, élargir nos marchés et nous adapter avec agilité aux fluctuations mondiales", a-t-il souligné.

Le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement collabore actuellement avec VICOFA et les entreprises de la filière pour élaborer une stratégie à long terme, visant un développement durable et un renforcement de la valeur de la marque du café vietnamien sur la scène internationale.

VNA/CVN