Vers un partenariat Inde - Vietnam plus solide

À l’occasion de la Fête nationale de la République de l’Inde, le 15 août, l’ambassadeur d’Inde au Vietnam, Sandeep Arya, a publié un article mettant en lumière les principales réalisations économiques et sociales de son pays au cours des 79 années suivant l’Indépendance, ainsi que sept décennies d’amitié étroite avec le Vietnam. Il a réaffirmé la volonté de porter le partenariat stratégique intégral Inde - Vietnam à de nouveaux sommets.

Selon le diplomate, cette Fête nationale coïncide cette année avec le 75e anniversaire de la Constitution indienne. L’Inde célèbre une vie politique dynamique, une croissance économique solide et un développement social en plein essor, tout en étant devenue le pays le plus peuplé du monde. Le Fonds monétaire international (FMI) a relevé ses prévisions de croissance du PIB réel de l’Inde à 6,7% pour 2025, tandis que l’inflation est tombée à 2,1%.

Évoquant la coopération avec le Vietnam, l’ambassadeur a salué "le remarquable parcours de développement, la croissance impressionnante et la trajectoire ascendante du Vietnam". Il a exprimé le souhait que le partenariat Inde-Vietnam, fort de plus de 70 ans, continue de se renforcer et de contribuer aux objectifs futurs des deux pays.

Plaçant l’humain au cœur de l’amitié indo-vietnamienne, il a rappelé plusieurs événements marquants tels que l’exposition en juin et juillet de reliques sacrées du Bouddha venues d’Inde, qui ont attiré plus de 15% de la population vietnamienne ; la Journée internationale du yoga 2025 célébrant ses 10 ans sous le thème "Une Terre, une santé commune" dans 43 localités vietnamiennes ; les festivals de films indiens organisés dans 31 villes.

Les échanges entre peuples se sont élargis à travers plus de 200 bourses d’études et de formation offertes par l’Inde, la poursuite de la phase II du projet de restauration du site du patrimoine mondial de My Son, un record de fréquentation touristique bilatérale en 2024 (plus de 500.000 visiteurs indiens au Vietnam et plus de 54.000 Vietnamiens en Inde), ainsi que sept villes indiennes désormais reliées par vols directs à trois villes vietnamiennes.

Coopération bilatérale renforcée

Les relations commerciales et économiques progressent également, avec un volume d’échanges annuel dépassant les 15 milliards de dollars. Dix jours auparavant, VinFast a inauguré en Inde son premier site d’assemblage de véhicules électriques hors du territoire vietnamien.

La coopération en matière de défense et de sécurité reste un pilier des relations. Le dialogue annuel sur la sécurité, tenu il y a huit mois, a identifié de nouveaux axes de collaboration.

Le Plan d’action 2024-2028 pour mettre en œuvre le partenariat stratégique intégral, signé en 2024 lors de la visite du Premier ministre vietnamien en Inde, guide la coopération bilatérale.

La 13ᵉ consultation politique et le 10e dialogue stratégique, organisés en juin 2025 au niveau vice-ministériel, ont permis de passer en revue les progrès accomplis. Les deux pays explorent sans cesse de nouvelles pistes, notamment dans la technologie et le numérique, désormais secteurs prioritaires.

Sur la scène internationale, l’Inde et le Vietnam coordonnent leurs positions au sein des organisations multilatérales et sur les questions globales et régionales. Le mois dernier, l’Inde a présenté et soutenu avec succès l’inscription du complexe de monuments et paysages de Yên Tu sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Fort de ces acquis, l’ambassadeur Sandeep Arya a exprimé sa conviction que le partenariat stratégique intégral Inde - Vietnam atteindra de nouveaux sommets dans les années à venir, porté par la détermination et la concentration des deux nations.

