Vietnam - Thaïlande : coopération renforcée en matière de lutte contre la drogue

La 17 e réunion bilatérale entre le Vietnam et la Thaïlande sur la coopération en matière de lutte contre la drogue s’est tenue le 14 août à Hanoï.

Selon les informations partagées lors de la réunion, la coopération bilatérale entre les deux pays dans ce domaine s’est fortement développée ces dernières années. Depuis la signature en 1998 de l’Accord bilatéral sur le contrôle des drogues, des substances psychotropes et des précurseurs, les deux pays ont mené de nombreuses activités conjointes comme conférences annuelles alternées, formations, échanges d’experts, partage d’informations, coordination dans l’arrestation de trafiquants de drogue.

Photo: VNA/CVN

Grâce à une ligne téléphonique directe, dont le point de contact est le Département de Police chargé des enquêtes sur les drogues et le conseiller de l'ambassade de Thaïlande à Hanoï, les deux parties ont échangé et traité rapidement des informations sur les crimes liés à la drogue.

Lors de la réunion, les délégués ont discuté de résultats obtenus, d'expériences dans la mise en œuvre des programmes de désintoxication et de réduction de la demande et ont formulé des recommandations visant à renforcer les capacités de lutte contre la drogue, notamment en matière d’enquête, d’expertise, de traçabilité et de prévention.

Le général de brigade Ngô Thanh Binh, chef du Département de Police chargé des enquêtes sur les drogues, a proposé de continuer à exploiter efficacement la ligne téléphonique directe, de mettre en place des enquêtes conjointes, et de former des équipes mixtes pour démanteler les réseaux transnationaux de trafic de drogue, en particulier ceux opérant depuis le Triangle de développement Cambodge-Laos-Vietnam vers le Vietnam et puis à d'autres pays.

Il a également appelé à un échange accru d'informations sur les nouvelles drogues, les routes et méthodes de trafic, les techniques de dissimulation, ainsi que sur les outils de lutte, la saisie d’actifs et l’arrestation de fugitifs.

Le général Phanurat Lukboon, secrétaire général de la Commission de contrôle des stupéfiants de Thaïlande, a salué les résultats de cette réunion bilatérale et exprimé sa confiance dans le renforcement futur de la coopération Vietnam - Thaïlande pour faire face efficacement aux défis croissants liés à la drogue.

