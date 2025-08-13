Hô Chi Minh-Ville et l'Inde resserrent leurs liens d'amitié

L'Union des organisations d'amitié de Hô Chi Minh-Ville a organisé mercredi matin 13 août une rencontre pour célébrer le 79 e anniversaire du Jour de l'Indépendance de la l'Inde (15 août 1947 - 15 août 2024) visant à consolider les liens d'amitié entre les peuples de la mégapole du Sud et de l'Inde.

Photo : VNA

Dans son discours, Huynh Thành Lâp, président de l'Association d'amitié Vietnam-Inde de la ville, a souligné la portée historique du 15 août 1947, date qui, sous la direction du Mahatma Gandhi, avait marqué un tournant décisif dans l'histoire du peuple indien. Il a également mis en exergue les réalisations remarquables de l'Inde au cours des 79 dernières années, la décrivant comme un membre actif et responsable de la communauté internationale et un partenaire stratégique intégral du Vietnam.

Depuis l'établissement des relations diplomatiques en 1972, et surtout depuis leur rehaussement au niveau de partenariat stratégique intégral en 2016, les relations Vietnam - Inde ont connu de grands succès. La confiance stratégique mutuelle s'est continuellement renforcée, nourrie par une coopération étroite entre les différents secteurs et localités, ainsi que par des échanges réguliers au plus haut niveau.

Au niveau local, les dirigeants de Hô Chi Minh-Ville réaffirment constamment leur engagement envers ce partenariat, avec des échanges populaires dynamiques, notamment dans les domaines du commerce, du tourisme, de la culture et de l'éducation, qui contribuent de manière significative à la solidarité et à la compréhension mutuelle.

Photo: VNA/CVN

Pour sa part, Vipra Pandey, consul général de l'Inde à Hô Chi Minh-Ville, a souligné le développement des relations bilatérales dans divers domaines, dont la politique, l’économie, le commerce. Le commerce bilatéral est passé de quelques centaines de millions de dollars au début des années 2000 à plus de 15 milliards de dollars en 2024.

Selon lui, ce qui rend leurs relations si spéciales, c'est la chaleur et le respect mutuel entre les deux peuples. Se tournant vers l'avenir, il s'est dit convaincu que les liens entre les deux pays seront de plus en plus renforcés pour bâtir un futur fondé sur l'amitié, la confiance et la coopération.

La rencontre s'est déroulée dans une atmosphère joyeuse et empreinte d'amitié, rythmée par des numéros artistiques traditionnels vietnamiens et indiens interprétés par des étudiants de Hô Chi Minh-Ville.

