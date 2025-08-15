Renforcer les échanges entre le Vietnam et la Tasmanie (Australie)

L'ambassadeur du Vietnam en Australie, Pham Hung Tam, accompagné d'une délégation de la ville de Huê conduite par le président du Comité populaire municipal, Nguyen Van Phuong, a effectué, du 12 au 14 août, une visite de travail dans l’État de Tasmanie.

Lors de cette visite, la délégation a rencontré la gouverneure de Tasmanie, Barbara Baker, la maire de Hobart, Anna Reynolds, ainsi que des responsables du gouvernement local et de l’Université de Tasmanie.

Photo : VNA/CVN



À ces occasions, l'ambassadeur Pham Hung Tam a souligné le fort potentiel de développement de la coopération entre cet État et les localités vietnamiennes, notamment depuis l’élévation des relations bilatérales au niveau de partenariat stratégique global en mars 2024.

Il a également suggéré que la Tasmanie continue de considérer le Vietnam comme un partenaire prioritaire dans sa stratégie de développement socio-économique pour la période 2026-2030.

Pour sa part, Nguyen Van Phuong a mis en avant les similitudes historiques, culturelles et environnementales entre Hue et la ville australienne de Hobart, ouvrant ainsi de larges perspectives pour renforcer les échanges entre les peuples, ainsi que la coopération dans les domaines de l’éducation, du tourisme, du commerce, de l’investissement, de la technologie et des énergies vertes. Les deux parties ont également proposé d’établir un jumelage entre Hue et Hobart, ou avec l’État de Tasmanie.

Les autorités tasmaniennes ont hautement apprécié la coopération avec le Vietnam en général et avec ses localités en particulier, exprimant l’espoir de voir cette relation se développer fortement et globalement dans tous les secteurs, sur la base d’un bénéfice mutuel. Elles ont également salué la contribution de la communauté des personnes d’origine vietnamienne au développement d’une société multiculturelle dans l’État.

Selon les données officielles, les échanges commerciaux bilatéraux entre la Tasmanie et le Vietnam ont atteint 340 millions de dollars australiens (environ 220,8 millions de dollars américains) en 2024. Le Vietnam est actuellement le cinquième marché d'exportation de cet État et le sixième en termes de nombre d'étudiants internationaux. Des entreprises vietnamiennes telles que Vingroup, TH True Milk et VitaDairy y investissent déjà dans des projets touristiques et agricoles.

Durant sa visite, la délégation vietnamienne a également organisé un forum d’affaires entre des entrepreneurs de Hue et l’Association des entrepreneurs vietnamiens de Tasmanie (VITA). Le président de la VITA, Tien Ho, a réaffirmé son engagement à renforcer les liens d’investissement et de coopération avec Hue via son réseau d’affaires.

La délégation a par ailleurs visité la galerie d’art des artistes Tran Xuan Thao et Nguyen Thi Tuyet Suong, un espace culturel de premier plan promouvant l’art et l’image du Vietnam en Australie.

Enfin, durant son séjour en Tasmanie, l’ambassadeur Pham Hung Tam a rencontré la communauté vietnamienne locale, l’encourageant à poursuivre son rôle de passerelle entre les deux pays.

VNA/CVN