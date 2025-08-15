Le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son rencontre des ministres des Affaires étrangères de la Chine et du Laos

Le 14 août, à l’occasion de sa participation à la 10 e réunion des ministres des Affaires étrangères pour la coopération Lancang-Mékong (CLM), tenue dans la province du Yunnan (Chine), le vice-Premier ministre et ministre vietnamien des Affaires étrangères, Bùi Thanh Son, a eu un entretien avec le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi.

Photo: VNA/CVN

Lors de l’entretien, les deux parties ont salué la tendance positive et les résultats obtenus dans les relations Vietnam - Chine.

Soulignant l’importance de renforcer les relations bilatérales dans les temps à venir, Bùi Thanh Son a proposé de poursuivre la coordination pour promouvoir et organiser avec succès les échanges et visites de haut niveau ; approfondir et rendre plus substantielle la coopération en matière de défense et de sécurité ; améliorer la qualité et l’efficacité de la coopération dans tous les domaines, en accordant la priorité à la coopération ferroviaire, avec pour objectif de lancer en 2025 les travaux de la ligne Lào Cai - Hanoï - Hai Phong ; continuer de promouvoir un commerce équilibré et durable ; coopérer dans la mise en œuvre de grands projets emblématiques de la relation bilatérale ; et faire de la coopération scientifique et technologique un nouveau point fort.

Renforcer les échanges entre le Vietnam et la Chine

Bùi Thanh Son a également exprimé le souhait de renforcer les échanges et le soutien mutuel dans les cadres multilatéraux. Il a affirmé que le Vietnam attache de l’importance à la coopération Mékong - Lancang ; a salué les contributions de la Chine et les efforts conjoints des pays riverains du Mékong au cours des dix dernières années ; et a proposé de renforcer la coopération pour une gestion durable et efficace des ressources en eau du Mékong - Lancang.

Pour sa part, Wang Yi a souligné que la Chine est prête à coopérer étroitement pour mettre en œuvre de manière efficace les perceptions communes atteintes au plus haut niveau, en mettant l’accent sur la promotion des échanges de haut niveau à venir. Dans les domaines de coopération pratique, la Chine est disposée à renforcer la coopération économique et commerciale, à élargir ses importations de produits vietnamiens, à intensifier la connectivité des infrastructures de transport, à accroître les investissements de qualité, et à étendre la coopération dans les domaines de la science et de la technologie, de l’intelligence artificielle, de l’économie numérique, et de l’interconnexion électrique, contribuant ainsi aux objectifs de croissance de chaque pays.

Photo : VNA/CVN

Saluant les contributions actives et le rôle important du Vietnam dans le cadre de la coopération Mékong - Lancang, Wang Yi a proposé que les pays membres, dont le Vietnam, renforcent leur coordination afin de viser dix nouvelles années de succès, de hisser cette coopération régionale à un nouveau palier, de l’élargir à de nouveaux domaines, pour apporter des bénéfices tangibles aux populations, et contribuer à la paix, à la coopération, au développement et à la prospérité de la région.

Concernant la question maritime, les deux parties sont convenues de bien gérer les désaccords et de maintenir la paix et la stabilité en Mer Orientale. Bùi Thanh Son a proposé que les deux parties respectent la souveraineté, les droits souverains et la juridiction de chacune dans les zones maritimes établies conformément au droit international, en particulier la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM de 1982) ; qu’elles s’abstiennent de toute action unilatérale susceptible de compliquer la situation ; qu’elles règlent de manière appropriée les questions liées aux bateaux de pêche et aux pêcheurs ; et qu’elles persévèrent dans le règlement pacifique des différends.

Les deux parties ont également échangé sur certaines questions régionales et internationales d’intérêt commun.

Promouvoir la coopération de longue date Vietnam - Laos

Le même jour, Bùi Thanh Son a rencontré le ministre des Affaires étrangères du Laos, Thongsavanh Phomvihane.

Lors de la rencontre, Bùi Thanh Son a affirmé que le Vietnam attache une importance particulière et accordait une grande priorité à la promotion de l’amitié traditionnelle avec le Laos.

Thongsavanh Phomvihane a réaffirmé que le Laos tient en haute estime et préserve les relations spéciales Laos – Vietnam, soulignant que les succès obtenus par le Laos ces dernières années avaient bénéficié du soutien et de l’aide précieuse du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Les deux chefs de la diplomatie vietnamienne et lao sont convenus de continuer à coopérer étroitement et à bien préparer les activités de haut niveau et les mécanismes bilatéraux, y compris la visite au Vietnam du secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et président lao, Thongloun Sisoulith, à l’occasion de la célébration du 80ᵉ anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale du 2 septembre du Vietnam.

Ils ont affirmé leur volonté de promouvoir davantage les mécanismes bilatéraux et de faire de la coopération économique un véritable pilier des relations entre les deux pays.

Les deux parties se sont engagées à renforcer la coordination et le soutien mutuel dans les forums internationaux, régionaux et subrégionaux ; ainsi qu’à travailler avec les autres membres pour maintenir la solidarité et consolider le rôle central de l’ASEAN afin de relever efficacement les défis communs.

VNA/CVN