La diplomatie culturelle propulse le Vietnam dans l'ère de progrès

Ces dernières années, la communauté vietnamienne dans de nombreux pays a eu peu d'occasions de découvrir les activités artistiques et culturelles traditionnelles organisées par l'État vietnamien. La seule exception notable a été la "Journée du Vietnam à l'étranger", un événement annuel lancé par le ministère des Affaires étrangères en 2010. Cependant, 2024 a marqué un tournant.

Pour la première fois, la diaspora vietnamienne a pu s'immerger dans des émissions de téléréalité comme "Anh trai vuot ngan chong gai", "Anh trai say hi" et "Em xinh say hi", et ce, en même temps que le public au Vietnam.

Cette série de concerts, qui mêle musique, arts de la scène, technologies modernes et identité culturelle vietnamienne, a impressionné par son ampleur et sa qualité. Elle a permis aux Vietnamiens du monde entier de se sentir plus proches de leurs racines que jamais.

Photo : VNA/CVN

Même après la fin des concerts, des millions de jeunes Vietnamiens et de fans internationaux ont continué de publier des photos et des vidéos sur les réseaux sociaux comme Facebook, YouTube et surtout TikTok. Ils ont ainsi partagé leur enthousiasme pour ces spectacles et leur fierté pour leur pays, créant un phénomène sans précédent.

Il est à noter que ces émissions ont été parmi les premières du genre à être produites grâce à un partenariat entre l'État et le secteur privé. « Anh Trai Vuot Ngan Chong Gai» (Appelle-moi par le feu) a été coproduit par le Département des émissions artistiques de la Télévision du Vietnam et la société par action 1Production Co. Ltd (Yeah1) ; « Anh Trai Say Hi » et, plus récemment, « Em Xinh Say Hi » ont été développés conjointement par Vie Channel Corporation, sous l'égide de DatViet VAC Group Holdings, et par le comité de rédaction des chaînes numériques et câblées de la Télévision de Hô Chi Minh-Ville.

Constatant le succès retentissant de ces concerts, des experts internationaux en communication et en diplomatie publique ont salué le talent des artistes et leurs performances exceptionnelles, qui ont su toucher le cœur de nombreuses générations de Vietnamiens, transmettre des valeurs humanistes à travers la musique et l'histoire et servir de véritable passerelle pour l'intégration de la culture vietnamienne aux courants régionaux et mondiaux. Ils estiment que l'immense succès de ces concerts ouvre la voie à un changement notable dans la stratégie du Vietnam en matière de promotion de la diplomatie culturelle.

Lorsque le secteur privé rejoint les efforts de l'État pour promouvoir la culture

Par le passé, la diplomatie culturelle vietnamienne était perçue comme peu participative et très centralisée. En 2015, le Dr. Lam Vu de l'Université de Nouvelle-Galles du Sud (Australie), décrivait dans la revue Asian Politics & Policy la diplomatie publique vietnamienne - essentiellement culturelle et interpersonnelle - comme étant « sous l'emprise de l'État ».

Un point de vue partagé par le Professeur Gary Rawnsley de l'Université de Lincoln (Royaume-Uni), qui affirmait dans son ouvrage Routledge Handbook of Soft Power (2017) que « le gouvernement vietnamien a choisi de jouer un rôle central et actif dans la conception et la mise en œuvre des activités de diplomatie culturelle du pays ».

Photo : VNA/CVN

Cependant, le Vietnam a connu une transformation. Avec le développement rapide de la société, l'engagement accru des citoyens et des entreprises dans les initiatives culturelles, ainsi que l'essor des technologies et des réseaux sociaux, le secteur diplomatique a su s'adapter. Cette adaptation s'aligne sur l'orientation « globale et moderne » définie lors du 13e Congrès national du Parti.

La diplomatie culturelle, l'un des trois piliers fondamentaux avec les diplomaties politique et économique, a réalisé des progrès significatifs en encourageant une plus grande implication des entreprises et des citoyens.

Cette nouvelle vision est clairement énoncée dans la « Stratégie de diplomatie culturelle du Vietnam à l'horizon 2030 », approuvée par le Premier ministre Pham Minh Chinh en 2021. Ce document stipule que la diplomatie culturelle place désormais « les localités, les citoyens et les entreprises au cœur de sa mission. Ils sont non seulement bénéficiaires, mais aussi partenaires de la mise en œuvre de la stratégie ».

Cela marque un changement dans l'approche du Parti et de l'État par rapport à la Stratégie culturelle extérieure de 2011, qui soulignait le rôle central de l'État : « Les activités culturelles extérieures sont mises en œuvre par toutes les couches sociales, l'État fournissant une orientation et une politique, ainsi que la construction de l'image ou de la devise nationale».

Selon le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Ta Quang Dong, la nouvelle approche de la diplomatie culturelle s'inscrit dans le concept de « diplomatie publique » et s'intègre aux « affaires culturelles extérieures ».

Nguyen Le, doctorante en diplomatie publique à l'Université de Nottingham à Ningbo, en Chine, a souligné : "Le public n'est plus un public cible passif. Désormais, il peut contribuer aux efforts de diplomatie publique de l'État ou créer ses propres moyens de tisser des liens grâce aux technologies dont il dispose", ajoutant que : "Les personnes qui créent de nouvelles formes d'expression sur les réseaux sociaux pour promouvoir la culture et le patriotisme vietnamiens méritent encouragements et applaudissements".

La diplomatie culturelle menée par l’État continue d’innover

Dans un entretien accordé à l'Agence vietnamienne d’information (VNA), le vice-ministre Ta Quang Dong a souligné que le Vietnam avait obtenu plus de 60 titres attribués par l'UNESCO. Le pays a notamment été le premier au monde à réussir le transfert du chant "xoan" de Phu Tho de la "Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente" à la « Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité". Cet accomplissement illustre le rôle proactif et responsable du Vietnam dans la préservation du patrimoine mondial.

La diplomatie culturelle du Vietnam, renforcée par une stratégie de communication, comme le rappelle la conclusion n° 57 du Bureau politique du 15 juin 2023, vise à améliorer l'efficacité de sa communication externe. Chaque année, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme soutient une trentaine d'équipes de tournage et de grands médias internationaux, tels que la BBC, CNN, NHK et KBS. Ces partenariats permettent de produire des documentaires et des reportages qui mettent en valeur la culture, le peuple et les paysages vietnamiens.

Selon le Professeur Carlyle Thayer, éminent spécialiste des affaires vietnamiennes à l'Université de Nouvelle-Galles du Sud, la diplomatie culturelle a joué un rôle déterminant. Il a déclaré que : "Au cours des 14 dernières années, depuis l'élaboration de la stratégie de 2011, la diplomatie culturelle a grandement contribué à façonner la perception de l'image de marque du Vietnam". Auparavant, le Vietnam luttait avec acharnement pour prouver qu'il était un pays, et non une guerre. Aujourd'hui, le Vietnam est présenté comme un pays dynamique et accueillant, doté de longues traditions historiques et d'une culture riche, a-t-il ajouté, citant les contributions de la diplomatie culturelle au tourisme et au développement économique, notamment grâce à la reconnaissance par l'UNESCO et à une série d'événements culturels vietnamiens organisés dans le monde entier.

La diplomatie culturelle prospère à l'ère de progrès national

Selon l'Indice de puissance asiatique 2024 de l'Institut Lowy, la puissance globale du Vietnam a augmenté de 1,2% par rapport à 2023, renforçant ainsi son influence régionale par rapport aux prévisions. Susannah Patton, directrice du programme Asie du Sud-Est à Lowy, a souligné que les gains les plus significatifs du Vietnam concernaient l'influence diplomatique et culturelle. La nouvelle ère est marquée par le XIVe Congrès national du Parti. Dès lors, tous les citoyens vietnamiens, unis sous la direction du Parti, doivent saisir les opportunités, surmonter les défis et propulser le pays vers l'avant de manière globale, vigoureuse et innovante.

Le Dr. Lam Vu estime que la diplomatie culturelle contribue à présenter le Vietnam comme un pays à la fois modernisateur et riche culturellement, et que les réalisations du pays en matière de restauration du patrimoine et toute reconnaissance internationale dont il a bénéficié renforceront la fierté nationale et favoriseront le développement du Vietnam. "Cela contribue à renforcer la confiance du public", affirme-t-il. "À une époque de défis mondiaux et de perte de confiance entre les gouvernements et les nations, la diplomatie culturelle permet au Vietnam de se positionner comme un partenaire de confiance. La diplomatie culturelle peut être un puissant moteur pour servir les intérêts et les objectifs nationaux du Vietnam.". Par conséquent, les efforts de diplomatie culturelle s'inscrivent "étroitement dans la vision du secrétaire général Tô Lâm sur l'ère de progrès national", conclut-t-il.

Pour que la diplomatie culturelle devienne un pilier solide du soft power vietnamien, une plus grande participation du public est nécessaire, comme le soulignent de nombreux chercheurs.

Interrogé par l'Agence Vietnamienne d’Information (VNA) sur les défis de la mise en œuvre de la stratégie 2021, le Professeur Gary Rawnsley a fait les observations suivantes : le Vietnam se concentre actuellement sur des aspects culturels comme le patrimoine et la gastronomie; cependant, pour une stratégie de diplomatie publique globale, le pays doit davantage donner du pouvoir au public et accroître sa présence à l'étranger.

Il a souligné que l'histoire de la transformation du Vietnam - d'un pays dévasté par la guerre à une économie en pleine croissance - est fascinante, mais reste largement méconnue à l'étranger. Il a également suggéré au Vietnam de définir des objectifs clairs dans sa stratégie pour transformer ces intentions en véritables atouts de soft power.

En appelant à l'engagement du public dans la diplomatie culturelle, Nguyên Lê a mis en garde contre les risques de désinformation et de fausses nouvelles sur les réseaux sociaux. Elle a donc recommandé la création d'un mécanisme d'écoute proactive où le gouvernement interagit avec les tendances et les sous-cultures des jeunes. L'objectif est de combler le fossé entre l'État et la société afin d'élaborer des politiques plus pertinentes et efficaces.

Elle a également souligné la nécessité de plans détaillés, d'une narration créative et d'une coordination entre les ministères, les individus et les organisations concernés. Elle a cité la stratégie thaïlandaise des « 5F » (Food, Festival, Fashion, Film, Fight) comme exemple de la manière dont la définition de domaines prioritaires peut générer une forte influence à l'échelle internationale.

Le Dr. Lam Vu a ajouté que pour renforcer le soft power du Vietnam face aux défis mondiaux, la diplomatie culturelle devrait «privilégier une localisation plus poussée, un engagement numérique plus large et un alignement sur des thèmes d'actualité mondiaux tels que la durabilité ou la résilience culturelle et écologique». Grâce à la localisation, a-t-il précisé, les villes et provinces dotées d'un riche patrimoine devraient être habilitées à «mener leurs propres initiatives culturelles internationales», avec le soutien du gouvernement central, afin d'en renforcer l'authenticité et la portée.

Photo : BTC/CVN

La diplomatie culturelle, pilier stratégique

Le secrétaire général du Parti, To Lam, a donné la priorité aux objectifs stratégiques du Vietnam à l'horizon 2030 : devenir un pays industrialisé moderne à revenu intermédiaire de la tranche supérieure et, d'ici 2045, une nation socialiste développée à revenu élevé. Cela nécessite de réveiller la fierté nationale et l'autonomie, tout en intégrant la force nationale aux opportunités mondiales.

Pour y parvenir, la diplomatie culturelle doit affirmer son rôle de pilier fondamental, aux côtés de la politique et de l'économie, dans la politique étrangère moderne et globale du Vietnam.

"Le Vietnam s'est fixé comme objectif de devenir un pays en développement doté d'une industrie moderne et d'un revenu intermédiaire de la tranche supérieure d'ici 2030, et un pays développé à revenu élevé d'ici 2045. C'est la période de progrès du pays. Le XIVe Congrès national du Parti, qui se tiendra début 2026, devra accorder la priorité à la diplomatie culturelle et définir ses orientations et politiques futures", a déclaré le Professeur Thayer.

"Compte tenu des perspectives de croissance positives pour les cinq prochaines années, le Vietnam pourrait investir davantage dans la diplomatie culturelle mondiale en développant ses activités auprès de ses 35 partenaires stratégiques et globaux, y compris les communautés vietnamiennes à l'étranger", a-t-il souligné.

Aujourd'hui, le Vietnam affirme progressivement sa position sur la scène internationale, non seulement en politique et en économie, mais aussi dans le domaine culturel, projetant l'image d'une nation riche en identité, un partenaire fiable et responsable au sein de la communauté internationale.

VNA/CVN