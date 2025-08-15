Le Vietnam s’engage à contribuer davantage à la coopération Lancang - Mékong

Le Vietnam continuera de contribuer à la coopération Coopération Lancang-Mékong (CLM) afin d’aider la région à progresser vers un avenir de paix et de prospérité pour ses populations, a déclaré le 15 août le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Bùi Thanh Son.

Photo : VNA/CVN

S’exprimant lors de la 10e réunion des ministres des Affaires étrangères de la coopération Lancang-Mékong, intitulée "Décennie d’or : Solidaires et unis pour bâtir une meilleure communauté", qui s’est tenue les 14 et 15 août à Anning, dans la province du Yunnan, le Vietnam a proposé des stratégies clés pour la prochaine phase de la CLM.

Le dirigeant vietnamien a souligné que la CLM devait renforcer la connectivité globale en termes de transport, de commerce et de personnes. Les pays doivent donc accélérer la construction et l’exploitation de projets d’infrastructures clés pour garantir un réseau logistique intégré dans la région.

Il a également insisté sur l’importance de mettre en place un système douanier et des postes-frontières intelligents afin de simplifier les procédures douanières. Il a également souligné que la Chine devrait ouvrir son marché aux produits agricoles des pays du Mékong, afin de stimuler les échanges commerciaux de manière équilibrée et harmonieuse.

En outre, les pays doivent intensifier le dialogue, renforcer la confiance politique, sensibiliser le public au mécanisme de la CLM et encourager la participation des jeunes aux activités de coopération.

Par ailleurs, la CLM souhaite démontrer son rôle pionnier dans l’application de la science, de la technologie et de l’innovation afin de promouvoir une croissance rapide et durable dans la sous-région, soutenir les pays du Mékong dans la construction de laboratoires de haute technologie et renforcer la participation du secteur privé à l’innovation, a-t-il souligné.

Selon Lê Thanh Son, il est nécessaire que la CLM s’engage fermement à promouvoir le développement durable en mettant l’accent sur la gestion équitable et durable des ressources en eau ; à renforcer l’application de la science et de la technologie dans l’échange d’informations météorologiques et hydrologiques ; et à promouvoir notamment la mise en œuvre de l’Initiative de renforcement de la coopération en matière de ressources en eau dans la région.

Photo : VNA/CVN

Nouveaux moteurs de croissance

Lors de la réunion, les ministres ont passé en revue les activités de coopération menées au cours de la dernière décennie et discuté des mesures visant à améliorer l’efficacité du fonctionnement du mécanisme à l’avenir.

Dans la perspective de la prochaine décennie, la Conférence a convenu de préparer une coopération renforcée vers la CLM 2.0.

Les participants ont identifié la transformation numérique et l’innovation comme de nouveaux moteurs de croissance pour la région. Par conséquent, les pays doivent promouvoir la mise en œuvre de programmes et de projets dans le cadre du Corridor d’innovation CLM, élargir la collaboration dans les domaines de l’intelligence artificielle (IA), de l’agriculture intelligente et, en particulier, de la formation des ressources humaines afin de répondre aux exigences de l’ère numérique et technologique.

La conférence a également convenu que la gestion durable des ressources en eau et la réponse au changement climatique demeurent des axes clés de la coopération CLM, et qu’il convient de renforcer la coordination avec la Commission du Mékong.

VNA/CVN