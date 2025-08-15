Organisation des cérémonies d’inauguration et de lancement de projets

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé la dépêche officielle N°136/CĐ-TTg concernant l’organisation des cérémonies d’inauguration et de lancement de projets et ouvrages pour célébrer le 80 e anniversaire de la Fête nationale (2 septembre 1945 - 2 septembre 2025).

Adressée aux ministres, chefs d’organismes gouvernementaux, dirigeants des villes et provinces ainsi qu’aux responsables des principaux médias et groupes économiques nationaux comme la Télévision nationale du Vietnam (VTV), l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), la Radio la Voix du Vietnam, le Journal Nhân Dân (Le Peuple), le Groupe industriel et de télécommunication de l’armée Viettel, le Groupe des Postes et Télécommunications du Vietnam… la dépêche précise les préparatifs pour 250 projets et ouvrages d’un investissement total de 1.280.000 milliards de dôngs (48,72 milliards de dollars), dont l’inauguration ou le démarrage est prévu le 19 août 2025.

Les ministres, les chefs des organes au rang ministériel et des organes gouvernementaux, les présidents du Comité populaire des villes et provinces placées sous l’autorité centrale… devront coordonner la préparation matérielle et technique selon un scénario commun élaboré par la VTV, en garantissant le respect des délais et la qualité des événements.

Les autorités locales veilleront également à la transmission en direct d’événement vers le Centre principal, situé au Centre d’exposition du Vietnam à Hanoï.

VTV, en collaboration avec la VNA et la Radio la Voix du Vietnam, élaborera le scénario détaillé pour ce grand programme qui sera diffusé en direct depuis environ 80 sites connectés grâce aux infrastructures de VNPT et Viettel.

Le Premier ministre a chargé le Groupe des Postes et Télécommunications du Vietnam d’effectuer, en coordination avec Viettel, la mise en place des infrastructures de transmission, en veillant à assurer la connexion avant 15h le 15 août 2025.

Le chef du gouvernement confie aussi au ministère de la Police la mission d’assurer la sécurité et la régulation du trafic durant les événements.

Les organes de presse sont invités à mener des campagnes de communication avant, pendant et après les cérémonies, afin de créer une atmosphère positive et inspirante pour la population et d’encourager la réalisation rapide et de qualité des projets en cours et à venir.

