Le chef du Parti plaide pour des liens multiformes renforcés Vietnam - Inde

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, qui a reçu mercredi 6 août à Hanoï l’ambassadeur d’Inde au Vietnam, Sandeep Arya, a appelé au renforcement de la coopération entre les deux pays dans les domaines de la science et de la technologie, de l’innovation, de la culture, de l’éducation, de la religion et du tourisme.

Le chef du Parti a félicité le peuple indien à l’occasion de sa 79e Fête nationale (15 août 1947-2025) et a salué les réalisations remarquables du pays au fil des ans, notamment en matière de développement socio-économique, de sciences et technologies, ainsi que sa position croissante dans la région et dans le monde.

Il a remercié l’Inde pour son soutien au Vietnam lors de sa lutte pour l’indépendance nationale par le passé, ainsi que dans sa construction nationale actuelle, affirmant que le Vietnam attache une grande importance à son amitié traditionnelle avec l’Inde.

Il a hautement apprécié le bon développement des relations bilatérales dans tous les domaines, affirmant que l’Inde est l’un des principaux partenaires stratégiques globaux du Vietnam dans la région.

Le secrétaire général Tô Lâm a souligné la forte confiance politique, les intérêts stratégiques communs et les liens culturels profonds entre les deux pays, fondements essentiels pour faire progresser leur partenariat stratégique global de manière plus efficace et substantielle.

Il a appelé le diplomate indien à promouvoir davantage la coopération bilatérale, notamment les échanges de délégations à tous les niveaux, la mise en œuvre effective des accords existants, la collaboration en matière de défense et de sécurité, la connectivité économique et les efforts visant à porter le commerce bilatéral 20 milliards de dollars et à doubler les investissements mutuels.

Le leader du Parti a profité de l’occasion pour saluer le président indien Draupadi Murmu et le Premier ministre indien Narendra Modi, et inviter les dirigeants indiens à se rendre au Vietnam à un moment opportun.

Un partenaire principal dans la région

L’ambassadeur Sandeep Arya a remercié le secrétaire général Tô Lâm pour son soutien indéfectible et sa bonne volonté envers l’Inde et les relations bilatérales. Il a affirmé que l’Inde considérait le Vietnam comme l’un de ses principaux partenaires dans la région.

Il a salué les récentes réalisations socio-économiques du pays et a salué la vision stratégique et la ferme détermination du Parti et de l’État vietnamiens à promouvoir les réformes grâce à une nouvelle stratégie de développement pour faire entrer le pays dans une nouvelle ère, celle de l’essor de la nation.

Le diplomate indien s’est dit convaincu que, sous la direction du Parti communiste du Vietnam (PCV), dirigé par le secrétaire général Tô Lâm, le Vietnam atteindrait son objectif de devenir un pays développé d’ici 2045.

Il a informé des avancées récentes dans la coopération multiforme entre les deux pays, soulignant que les deux parties travaillent ensemble à la mise en œuvre d’accords de haut niveau et du Programme d’action pour le partenariat stratégique global pour la période 2024-2028.

Il a souligné les atouts de l’Inde dans les domaines de la science et de la technologie, des technologies de l’information et de l’intelligence artificielle, ainsi que sa volonté de partager son expérience et de renforcer la coopération avec le Vietnam afin d’atteindre des objectifs de développement communs dans la nouvelle période.

Reprenant les points de vue du secrétaire générale Tô Lâm, il a affirmé que l’Inde continuera de travailler en étroite collaboration avec les ministères, les secteurs et les localités vietnamiens afin de promouvoir davantage la coopération bilatérale, notamment dans des domaines clés tels que la défense, la sécurité, le commerce, la science et la technologie, les échanges populaires, l’éducation, la formation et le tourisme, afin d’approfondir les relations bilatérales conformément au potentiel et à la confiance politique entre le Vietnam et l’Inde.

