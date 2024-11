Vers un nouveau sommet dans la coopération Vietnam - Afrique du Sud

La 6ᵉ réunion du Forum de partenariat intergouvernemental Vietnam - Afrique du Sud s'est tenue à Pretoria, capitale de l'Afrique du Sud, sous la coprésidence de Nguyên Minh Hang, vice-ministre des Affaires étrangères du Vietnam, et Anna Thandi Moraka, vice-ministre des Relations internationales et de la Coopération d'Afrique du Sud.

Dans son allocution d'ouverture, Anna Thandi Moraka, coprésidente du Forum, a salué les avancées socio-économiques remarquables du Vietnam ainsi que son rôle croissant sur la scène régionale et internationale. Soulignant l'importance de renforcer la coopération bilatérale, elle a exprimé le souhait de multiplier les échanges et les rencontres entre les deux pays pour promouvoir une collaboration efficace dans les domaines clés, notamment la politique, la diplomatie, le commerce, les investissements, et le développement d’une voix commune des pays en développement sur les questions mondiales.

De son côté, Nguyên Minh Hang a réaffirmé que le Vietnam considère l'Afrique du Sud comme l’un de ses partenaires stratégiques majeurs en Afrique. Elle a appelé à des efforts concertés pour approfondir davantage les relations bilatérales et identifier des mesures concrètes permettant de porter cette coopération à un niveau inédit.

Les deux parties ont exprimé leur satisfaction face aux progrès positifs des relations bilatérales depuis la 5ᵉ réunion en 2022, marquées par des visites de haut niveau, notamment celle de la vice-présidente vietnamienne Vo Thi Anh Xuân en Afrique du Sud et celle du vice-président sud-africain Paul Mashatile au Vietnam à l’occasion du 30ᵉ anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques en 2023.

Dans cet esprit, les deux parties ont convenu de préparer un programme d'échanges de délégations de haut niveau pour 2025, visant à renforcer la confiance politique et à insuffler une nouvelle dynamique à leur coopération multiforme.

La coopération économique et commerciale a été réaffirmée comme un pilier central des relations bilatérales. Plusieurs mesures stratégiques ont été discutées, notamment la tenue prochaine de la 6ᵉ réunion de la Commission mixte sur le commerce, l’intensification des missions de promotion commerciale, l'exploration d’un accord de libre-échange (ALE) entre le Vietnam et l’Union douanière d'Afrique australe (SACU) et et la promotion de collaborations innovantes dans des secteurs tels que le Halal, les énergies renouvelables, la transformation alimentaire et les produits agricoles.

Les deux parties ont également mis en avant l'importance de la coopération dans des domaines variés : défense, sécurité, environnement, éducation, tourisme et échanges culturels. Elles ont convenu d'accélérer la mise en œuvre des accords existants et de finaliser les cadres juridiques nécessaires pour soutenir ces initiatives.

Sur les forums internationaux, les deux pays se sont engagés à promouvoir le multilatéralisme, le respect du droit international et la résolution pacifique des différends. Ils ont également appelé à des réformes pour un système de gouvernance mondiale plus équilibré et inclusif, tout en soutenant la voix des pays en développement. L'Afrique du Sud a salué la position constante de l'ASEAN en matière de règlement pacifique des différends, en conformité avec la Charte des Nations unies et la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982.

En marge de la réunion, Nguyên Minh Hang a rencontré plusieurs responsables sud-africains, dont Narend Singh, vice-ministre des Forêts, de la Pêche et de l’Environnement, Alan Mukoki, directeur exécutif de la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Afrique du Sud, le directeur de l’Agence nationale de certification Halal, ainsi que des entreprises majeures dans ce secteur.

Avec Narend Singh, Nguyên Minh Hang a exprimé sa gratitude pour le soutien de l'Afrique du Sud à la candidature du Vietnam pour accueillir le Sommet P4G en 2025. Les discussions ont porté sur la coopération dans la transition verte, la conservation de la biodiversité, l’adaptation au changement climatique, et la gestion des ressources naturelles, notamment dans le cadre des initiatives JETP et P4G. Les deux parties ont également exploré des opportunités de partenariats tripartites Sud-Sud, notamment dans les secteurs agricole et halieutique.

Lors de sa rencontre avec Alan Mukoki et des entreprises du secteur Halal, Nguyên Minh Hang a salué les avancées de l’Afrique du Sud dans cette industrie. Les deux parties ont convenu de partager leurs expertises, d’encourager les investissements bilatéraux et de développer des formations spécialisées.

Une délégation sud-africaine d’entreprises (élevage, fruits, légumes) est attendue prochainement au Vietnam pour explorer le marché et étudier les opportunités dans le domaine Halal.

