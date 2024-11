Renforcement de la coopération entre le Vietnam et la Hesse (Allemagne)

Lors de la rencontre, le vice-président de l'Assemblée nationale a souligné la position de la Hesse en tant que grand centre de développement économique en Allemagne et en Europe.

Les relations entre le Vietnam et la Hesse sont encouragées dans tous les domaines, notamment dans les domaines de l'économie, de l'éducation et de la formation, ainsi que des échanges entre les peuples, a-t-il estimé, précisant que les échanges commerciaux entre le Vietnam et le Land allemand atteignaient actuellement environ 1 milliard d’USD par an.

L'Assemblée nationale vietnamienne soutient toujours le renforcement de la coopération entre le Vietnam et l'Allemagne, a-t-il affirmé, avant d’appeler la Hesse à continuer à soutenir des programmes d’échanges éducatifs et culturels, ainsi que le développement de ressources humaines de haute qualité.

Nguyên Duc Hai a déclaré espérer que la Hesse créerait des conditions propices pour aider les étudiants vietnamiens à étudier des technologies de pointe.

De son côté, Boris Rhein a hautement apprécié les réalisations socio-économiques du Vietnam ces dernières années, affirmant que son Land considérait le projet d'université Vietnam - Allemagne comme une priorité et continuerait à se coordonner avec le Vietnam pour promouvoir son développement.

Les deux parties ont convenu de se coordonner étroitement dans la mise en œuvre des activités marquant le cinquantenaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Allemagne (23 septembre), dont l’échange de délégations et des événements culturels pour renforcer l’amitié et la compréhension mutuelle entre le Vietnam et la Hesse.

VNA/CVN