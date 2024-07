Commémoration du SG Nguyên Phu Trong, en France, en Argentine et en Afrique du Sud

Photo : VNA/CVN

Dans son éloge funèbre, l'ambassadeur vietnamien Dinh Toàn Thang a déclaré que le décès du secrétaire général Nguyên Phu Trong était une perte énorme pour le Parti, l'État, le peuple vietnamien et la communauté vietnamienne à l’étranger, y compris celles en France.

Sous la direction du Parti et du secrétaire général Nguyên Phu Trong, la diplomatie du "bambou du Vietnam" a été fortement promue, créant des tournants historiques et des changements en termes de qualité dans les relations entre le Vietnam et ses principaux partenaires, a-t-il souligné.

De nombreuses missions, ambassades de pays étrangers et organisations internationales en France se sont rendus à l’ambassade du Vietnam pour exprimer leurs condoléances suite au décès du secrétaire général Nguyên Phu Trong.

Le président français Emmanuel Macron, dans sa lettre de condoléances envoyée au président Tô Lâm, a indiqué que le secrétaire général Nguyên Phu Trong était un grand serviteur du peuple vietnamien. Au cours de ses années de dévouement aux idéaux et à sa Patrie, le secrétaire général Nguyên Phu Trong s'est efforcé de protéger la souveraineté nationale, apportant de grandes contributions au développement socio-économique du Vietnam et à la promotion des relations d'amitié et de coopération entre le Vietnam et la France, a-t-il ajouté.

En Argentine, l’ambassade du Vietnam a reçu le 25 juillet de nombreuses délégations du ministère argentin des Affaires étrangères, des ambassades de Cuba, du Brésil, des États-Unis, d'Indonésie, de Thaïlande, du Vatican, d'Iran, de Croatie..., de l'Institut culturel argentin - Vietnam, de la Chambre de commerce asiatique et des diplomates argentins ayant travaillé au Vietnam et des amis argentins, venues présenter leurs condoléances pour le décès du secrétaire général Nguyên Phu Trong.

Le même jour, l'ambassade du Vietnam en Afrique du Sud a mis le drapeau en berne et reçu les délégations venant effectuer les visites de condoléances, suite au décès du secrétaire général Nguyên Phu Trong.

Le secrétaire général du Congrès national africain (ANC), Fikile Mbalula, est allé pour rendre hommage au dirigeant vietnamien et remettre le message de condoléances du Parti au pouvoir.

De nombreuses délégations diplomatiques et internationales en Afrique du Sud et des organes gouvernementaux sud-africains se sont rendus également à l’ambassade du Vietnam à Pretoria pour exprimer leurs condoléances.

VNA/CVN