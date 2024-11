La vice-présidente vietnamienne reçoit le ministre-président du Land de Hesse

Saluant la visite du ministre-président du Land de Hesse, dans le contexte où les deux pays célébreront en 2025 le 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques, Vo Thi Anh Xuan s'est dite convaincue que cette visite donnerait un nouvel élan à la promotion des relations bilatérales.

Selon elle, la coopération fructueuse entre le Vietnam et le Land de Hesse, ainsi qu'avec l'Allemagne, se manifeste clairement à travers le fonctionnement efficace et réussi de l'Université Vietnam-Allemagne, qui a formé et forme des ressources humaines de haute qualité pour le Vietnam. Par ailleurs, la présence de nombreuses entreprises du Land de Hesse au Vietnam, ainsi que celle d'entreprises vietnamiennes en Hesse, contribuent de manière significative à ce partenariat.

À cette occasion, la vice-présidente vietnamienne a proposé aux autorités du Land de Hesse de continuer de promouvoir le partenariat stratégique à une nouvelle hauteur et de renforcer la confiance politique.

Elle a également encouragé les entreprises du Land de Hesse à venir investir et faire des affaires au Vietnam, à soutenir la transition économique du pays vers une croissance verte et à lutter contre le changement climatique. Par ailleurs, elle a sollicité le soutien du Land pour inciter le Parlement allemand à ratifier rapidement l'Accord de protection des investissements entre le Vietnam et l'Union européenne (EVIPA).

Pour sa part, le ministre-président Boris Rhein a affirmé que les deux parties disposent d'un grand potentiel pour renforcer leur coopération dans des domaines où le Vietnam a des besoins et le Land de Hesse possède des atouts, tels que l'éducation et la formation, la finance et la banque, la science et la technologie, le travail, ainsi que les énergies renouvelables.

Il a proposé aux deux parties de renouveler l'Accord de coopération prioritaire entre le Vietnam et le Land de Hesse, signé en 2012.

Les deux parties ont convenu de coopérer étroitement pour organiser les activités marquant le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Allemagne (23 septembre 1975 - 2025).

