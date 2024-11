Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien

Photo : Lâm Khanh/VNA/CVN

Dans ses messages, le président Luong Cuong a réaffirmé le ferme soutien et la solidarité de l’Etat et du peuple vietnamiens avec la Palestine dans sa juste lutte pour l'indépendance et la liberté, notamment dans le contexte où l'escalade des conflits a fait des dizaines de milliers de morts, des centaines de milliers de blessés et laissé des maisons en ruines.

VNA/CVN