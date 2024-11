Le Vietnam et la Bulgarie disposent d'un énorme potentiel de coopération

Le Vietnam et la Bulgarie disposent d'un énorme potentiel de collaboration multisectorielle, allant des industries de haute technologie et de la fabrication automobile à l'agriculture, à la transformation alimentaire, à la santé et à l'éducation.

Cela a été souligné par les participants au Forum d'affaires Vietnam - Bulgarie, organisé conjointement par le Centre de promotion des investissements et du commerce de Hô Chi Minh-Ville (ITPC) et l'Agence bulgare de promotion des petites et moyennes entreprises (BSMEPA) le 27 novembre dans la métropole du Sud.

S'exprimant lors du forum, Vo Van Hoan, vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, a souligné l'amitié de longue date entre le Vietnam et la Bulgarie. Il a décrit la Bulgarie comme non seulement un partenaire fiable, mais aussi un ami proche qui a soutenu le processus de développement socioéconomique du Vietnam.

Selon Vo Van Hoan, avec une population de plus de 10 millions d'habitants et une main-d'œuvre jeune et dynamique, Hô Chi Minh-Ville est une destination attrayante pour les investisseurs étrangers. La ville cherche à coopérer avec des partenaires bulgares dans des domaines où la Bulgarie dispose des atouts, tels que les technologies de l'information, l'agriculture biologique, la pharmacie et les énergies renouvelables.

Le Forum d'affaires Vietnam-Bulgarie était une occasion pour les entreprises des deux pays d'échanger des informations et d'explorer des partenariats potentiels, a déclaré Vo Van Hoan. Il a affirmé l'engagement de la ville à créer des conditions favorables pour que les entreprises bulgares investissent et opèrent efficacement sur son sol.

Pour sa part, le président bulgare Rumen Radev a exprimé son admiration pour les réalisations du Vietnam en matière de développement socioéconomique, d'industrialisation et de modernisation, en particulier la croissance dynamique de Hô Chi Minh-Ville.

Située à la croisée de l'Europe et de l'Asie, la Bulgarie sert de porte d'entrée pour les produits asiatiques vers le marché de l'UE. De son côté, Hô Chi Minh-Ville occupe également une position stratégique, permettant au Vietnam de se connecter aux marchés régionaux et mondiaux. Cela crée un potentiel considérable de coopération dans le transport de marchandises entre les deux pays, a-t-il déclaré.

Le président bulgare a souligné les atouts de son pays dans les domaines des technologies de l'information, de l'automatisation et des produits pharmaceutiques. La Bulgarie peut soutenir le Vietnam dans les projets de transformation des produits agricoles et de sécurité alimentaire, a-t-il ajouté.

