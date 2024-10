Le Vietnam et l’Afrique du Sud cultivent leurs relations d’amitié et de coopération

>> Les relations Vietnam - Afrique du Sud entrent dans une nouvelle étape de développement

>> Le renforcement de l'amitié entre le Vietnam et l'Afrique du Sud

>> L'Afrique du Sud soutient fermement la politique étrangère du Vietnam

Photo : VNA/CVN

Au cours de l’entrevue avec le président de l’Afrique du Sud et chef du parti au pouvoir, le Congrès national africain (ANC), Cyril Ramaphosa, Phan Dinh Trac a transmis les félicitations du secrétaire général du PCV et président vietnamien Tô Lâm à Cyril Ramaphosa pour sa réélection à la présidence de l’Afrique du Sud.

Phan Dinh Trac, également chef de la Commission des affaires intérieures du Comité central du PCV et le chef adjoint des Comités centraux de pilotage central pour la prévention et la lutte contre la corruption et la négativité, et pour la réforme juridique, a transmis les invitations de visite au Vietnam des dirigeants vietnamiens à leurs homologues sud-africains.

Il a exprimé sa conviction qu’avec une vaste expérience et le soutien du peuple, sous la direction avisée du président Cyril Ramaphosa, l’ANC remportera de nombreuses nouvelles victoires telles que la construction d’un pays pacifique, stable et développé, renforçant de plus en plus son rôle et sa position importants dans la région et le monde.

Il a proposé que les deux partis augmentent les échanges de délégations à tous les niveaux ; l’échange d’informations et d’expériences en matière de leadership, d’édification du parti et de développement socio-économique ; promeuvent la solidarité et l’amitié entre les organisations sociopolitiques des deux pays ; signent un accord de coopération entre les deux partis au pouvoir ; renforcent l’entraide dans les domaines correspondant aux avantages et aux besoins de deux parties, tels que l’agriculture, les minéraux, les textiles et les produits pharmaceutiques.

Photo : VNA/CVN

Exhortant à maintenir un soutien mutuel dans les forums multilatéraux et les organisations internationales, il a exhorté l’Afrique du Sud à soutenir le Vietnam dans la promotion de la coopération avec l’Union africaine (UA) et les organisations dont elle est membre, telles que l’Union douanière d’Afrique australe ; en plus de promouvoir les négociations en vue de la signature de documents juridiques pour créer un cadre de coopération bilatérale dans les domaines de l’investissement, des tarifs douaniers, de la prévention de la criminalité et de l’entraide judiciaire.

Phan Dinh Trac a affirmé que le Parti et l’État vietnamiens attachent toujours de l’importance au développement des relations d’amitié et de coopération multiforme avec d’autres pays amis traditionnels de la région africaine, dont l’ANC et l’Afrique du Sud font partie des priorités.

Pour sa part, Cyril Ramaphosa a exprimé son admiration pour les réalisations du Dôi moi (renouveau), le développement socio-économique et l’amélioration de la vie de la population, sous la direction du PCV et a exprimé le désir d’apprendre des expériences du Vietnam.

Lors de la rencontre avec le président de l’Assemblée nationale sud-africaine Thokozile Didiza, les deux parties ont convenu d’accroître l’échange de délégations, d’expériences opérationnelles et législatives entre les deux organes législatifs, de continuer à promouvoir la coordination et le soutien mutuel dans les mécanismes interparlementaires régionaux et mondiaux.

Photo : VNA/CVN

Au cours de sa visite de travail en Afrique du Sud, la délégation a également tenu une séance de travail avec le secrétaire général de l’ANC, Fikile Mbalula, et s’est entretenue avec son premier secrétaire général adjoint Nomvula Mokonyane.

Les deux parties ont partagé les réalisations, les difficultés et les défis dans le processus de développement économique, de construction nationale et d’édification du parti. Les dirigeants de l’ANC ont souligné l’envoi d’une délégation au Vietnam pour explorer et apprendre des expériences, en particulier en matière de construction du Parti et de développement socio-économique.

Lors de sa rencontre avec le secrétaire général du Parti communiste sud-africain (SACP) Solly Mapaila, Phan Dinh Trac a déclaré que le PCV valorise et souhaite toujours renforcer les relations fraternelles avec cette organisation politique.

À son tour, Solly Mapaila a souligné la nécessité de coopérer dans la formation politique et idéologique des responsables et des membres du Parti, et a en même temps exprimé le désir de promouvoir les relations bilatérales, les échanges culturels et entre les peuples.

La délégation vietnamienne a également rencontré le personnel de l’ambassade du Vietnam à Pretoria et des compatriotes résidant dans ce pays africain.

VNA/CVN