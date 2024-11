Le président bulgare termine avec succès sa visite officielle au Vietnam

Au Vietnam, le président bulgare, son épouse et une délégation bulgare les accompagnant sont allés rendre hommage au Président Hô Chi Minh en son mausolée.

Photo : VNA/CVN

Le dirigeant bulgare a rencontré le secrétaire général du Parti To Lam, le président Luong Cuong, le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président de l'Assemblée nationale Tran Thanh Man.

Les dirigeants des deux pays ont échangé des orientations et des mesures majeures pour porter l'amitié traditionnelle entre les deux pays au nouveau sommet et renforcer la coopération globale, en particulier dans les domaines tels que l'agriculture, l'industrie, l'ingénierie électronique, l'informatique, l'intelligence artificielle, la recherche spatiale.

A cette occasion, les deux parties ont publié une déclaration commune.

Lors de sa visite au Vietnam, le président bulgare a visité le Musée d'histoire militaire du Vietnam, rencontré l'Association d'amitié Vietnam-Bulgarie et des amis vietnamiens ayant étudié et travaillé en Bulgarie. Il a visité et pris la parole à l'Académie diplomatique et visité la ville de Hai Phong et Ho Chi Minh-Ville. Il a aussi assisté au Forum d'affaires Vietnam-Bulgarie à Hô Chi Minh-Ville.

Mme Nguyen Thi Minh Nguyet, épouse du président Luong Cuong et Mme Desislava Radeva, épouse du président bulgare Rumen Radev ont visité l'école maternelle Viet-Bun.

VNA/CVN