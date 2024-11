Rencontre des témoins historiques du port Vung Rô

À l'occasion du 60e anniversaire de l'arrivée au port Vung Rô du premier navire "non-immatriculé" (28 novembre 1964 - 2024), Nguyên Trong Nghia, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti, président de la Commission centrale de sensibilisation et d'éducation, a rendu visite et offert des cadeaux le 27 novembre à des témoins historiques qui ont participé aux combats pour protéger le port, les navires et transporter des armes depuis le bateau non immatriculé.