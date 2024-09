L'Afrique du Sud soutient fermement la politique étrangère du Vietnam

Photo : VNA/CVN

S'exprimant lors d'une cérémonie organisée par l'ambassade du Vietnam en Afrique du Sud pour célébrer le 79e anniversaire de la Fête nationale vietnamienne (2 septembre), Kenneth Morolong a exprimé sa profonde gratitude pour l'inspiration et le soutien du Vietnam au mouvement de libération du peuple sud-africain.

Il s’est déclaré convaincu que le Parti, l'État et le peuple vietnamiens continueraient à remporter de nouveaux succès dans les temps à venir.

Pour sa part, l'ambassadeur vietnamien en Afrique du Sud, Hoàng Sy Cuong, a souligné les significations historiques de la Fête nationale, ajoutant que le 2 septembre 2024 marquait également le 55e anniversaire de la mise en œuvre du Testament du Président Hô Chi Minh.

En outre, 2024 marque les 20 ans de la signature par le Vietnam et l'Afrique du Sud de leur déclaration commune sur le partenariat pour la coopération et le développement, a-t-il rappelé, soulignant que depuis l'établissement des relations diplomatiques il y a plus de 30 ans, les relations bilatérales s’intensifiaient de plus en plus et étaient plus diversifiées dans de nombreux domaines, notamment l'économie.

Pour l’heure, l’Afrique du Sud est le plus grand partenaire commercial du Vietnam en Afrique, a-t-il précisé.

Lors de la célébration, les invités sud-africains ont eu l’occasion de déguster des spécialités culinaires et d’assister à un spectacle de chants et de musique traditionnels du Vietnam.

VNA/CVN