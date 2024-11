Assemblée nationale

Résolution sur la politique d’investissement dans le programme antidrogue

L’Assemblée nationale de la XV e législature a approuvé mercredi 27 novembre, lors de sa 8 e session, une résolution sur la politique d’investissement dans le programme cible national de prévention et de contrôle des drogues jusqu’en 2030, avec 94,57% des voix pour.

Le programme vise à mobiliser l’ensemble du système politique et de la population dans la lutte contre la drogue, dans le but de mettre en œuvre de manière synchrone des solutions visant à réduire l’offre, la demande et les méfaits des stupéfiants.

Le programme sera mis en œuvre jusqu’en 2030, dans le but de construire une société sûre, saine et durable.

Le contenu du programme comprend des mécanismes politiques spécifiques, qui obligent le gouvernement à élaborer des plans détaillés et des phases d’investissement, ainsi qu’à renforcer la coopération internationale.

L’Assemblée nationale demande que le gouvernement et les autorités mettent sérieusement en œuvre et achèvent les objectifs fixés, notamment l’amélioration des installations de réhabilitation et de désintoxication.

La résolution souligne également l’importance du contrôle et de la surveillance lors de la mise en œuvre du programme cible national de prévention et de contrôle des drogues.

