Le dirigeant Tô Lâm travaille avec la Permanence du Comité du Parti de Hanoï

Dans la matinée du 27 novembre à Hanoï, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, a travaillé avec la Permanence du Comité du Parti de Hanoï pour écouter des rapports sur les résultats de l’édification du Parti, du système politique, du développement socio-économique, de défense et de sécurité, de relations extérieures de la ville en 2024 et son plan pour 2025 et la période 2025-2030.

Photo : Thông Nhât/VNA/CVN

Dans un rapport résumant les résultats obtenus par la ville, le secrétaire adjoint permanent du Comité du Parti de Hanoï, Nguyên Van Phong, a estimé qu'en 2024, les travaux de construction et de rectification du Parti avaient continué d'être promus et mis en œuvre efficacement. En particulier, la ville a achevé la construction d'institutions et de politiques pour créer un nouvel espace de développement avec une vision à long terme pour le développement de la capitale, avec notamment la Loi sur la capitale (modifiée) ; la Planification de la capitale de Hanoï pour la période 2021-2030, avec une vision à 2050 ; le Projet d'ajustement de la planification générale de la capitale de Hanoï d’ici 2045, avec une vision à 2065.

L'économie de la capitale continuait de se développer. Les recettes totales du budget de l'État de Hanoï devraient atteindre cette année 492.309 milliards de dôngs (19,37 milliards d’USD, atteignant 120,5% des prévisions et en hausse de 19,6% sur un an. De 2021 à septembre 2024, la ville a attiré plus de 7,4 milliards d’USD d’IDE versés dans 1 270 nouveaux projets. La ville devrait attirer plus de 2 milliards d’USD cette année.

Questions environnementales

La ville s’est concentrée sur la gestion radicale des problèmes environnementaux, l’investissement dans les infrastructures de transport, la construction de logements sociaux, la libération de terrain au service des projets de développement...

Prenant la parole, le secrétaire général Tô Lâm a souligné qu'en tant que capitale du pays, Hanoï arrivait toujours en tête dans la mise en œuvre des résolutions du Comité central du Parti. Hanoï joue également le rôle de pôle de croissance économique et de centre d'innovation du pays. Il a reconnu et apprécié hautement les résultats obtenus par la capitale en 2024.

Sous la direction du Parti, la ville a continué de promouvoir l'esprit de solidarité, la responsabilité et mis en œuvre de manière drastique des tâches politiques confiées. La vie des Hanoïens a été améliorée.

Saluant les préparatifs des congrès de la ville à tous les niveaux, le secrétaire général du Parti s’est déclaré convaincu que ceux-ci se dérouleraient avec succès, tout en demandant les efforts du Comité du Parti de la ville pour mener à bien la résolution du 17e Congrès municipal du Parti, contribuant ainsi à la mise en œuvre réussie de la résolution du XIIIe Congrès national du Parti.

Tô Lâm a aussi demandé à la ville de se concentrer sur la promotion de la mise en œuvre de grands projets pour soutenir les entreprises, sur la restauration des anciens appartements et sur la libération de terrain au service des grands projets du pays et de Hanoï. La ville doit continuer à mieux prendre soin de la santé de la population.

Concernant la transformation numérique, le leader du Parti a demandé que la ville continue de prêter attention à l’accélération de sa mise en œuvre dans le travail du Parti et l'ensemble du système politique pour que la transformation numérique soit le processus d'établissement d'un nouveau méthode de production avancée et moderne et une ressource et un moteur pour le développement de la ville.

En conclusion, il a estimé que la ville continuerait à se stabiliser, à se développer de manière durable, verte, propre et belle, tout en continuant à maintenir son rôle de ville exemplaire et leader du pays.

VNA/CVN