Résolution sur le Programme cible national de développement de la culture

Photo : Doan Tân/VNA/CVN

Le Comité permanent de l'Assemblée nationale a demandé au gouvernement, dans le processus d'élaboration du rapport d'étude de faisabilité et de mise en œuvre du Programme, d'examiner attentivement l'état des sites culturels et de privilégier la restauration des sites les plus dégradés.

Concernant le financement du programme, le Comité permanent de l'Assemblée nationale a déclaré que, selon le rapport de proposition de l’option d'investissement, les fonds prévus pour 2025 seraient de 400 milliards de dôngs, dont 150 milliards provenant du budget central et le reste du budget local des 63 provinces et grandes villes.

VNA/CVN