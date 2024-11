Le dirigeant Bùi Thanh Son s'entretient en ligne avec le ministre lao des AE Thongsavanh Phomvihane

Les deux parties ont exprimé leur joie pour le développement fructueux de la grande amitié, de la solidarité particulière et de la coopération globale entre le Vietnam et le Laos qui avait apporté des avantages pratiques aux peuples des deux pays. Il a aussi hautement apprécié la coopération étroite et efficace entre les deux ministères des Affaires étrangères au cours de ces dernières années.

Concernant l'orientation de coopération, les deux parties ont convenu de continuer à bien préparer la rencontre entre les trois leaders du Parti du Vietnam - Laos - Cambodge, la 47e réunion du Comité intergouvernemental des deux pays et la 11e consultation politique de haut niveau des ministres des Affaires étrangères Vietnam - Laos.

Bui Thanh Son a proposé que les deux parties continuent de se coordonner avec les ministères et branches concernés pour promouvoir la mise en œuvre des accords de haut niveau, notamment régler les difficultés de certain projets clés ; de mettre en œuvre efficacement le Plan d'action de coopération entre les deux ministères des Affaires étrangères pour renforcer la diplomatie économique au cours de la période 2020-2025.

Les deux parties sont convenues de continuer à mettre en œuvre efficacement les documents juridiques sur les frontières et les traités et accords internationaux pertinents, en accordant la priorité à l'ouverture de nouvelles postes frontalières et à l’élévation à un niveau supérieur d'autres ; à coopérer étroitement dans le travail consulaire et la protection des citoyens ; à maintenir et à améliorer l’échange d’informations et les échanges entre les unités concernées. La partie vietnamienne continuera d'organiser des formations sur les affaires étrangères à l'intention de responsables laos.

Soutien multuel

Bui Thanh Son a proposé que les deux parties continuent de se coordonner étroitement et de se soutenir mutuellement lors des forums internationaux et régionaux ; de renforcer le partage de points de vue sur les questions internationales et régionales d’intérêt commun.

Thongsavanh Phomvihane a exprimé son souhait d’accueillir bientôt Bui Thanh Son pour une visite au Laos et la co-présidence de la 11e consultation politique de haut niveau des ministres des Affaires étrangères Vietnam - Laos à Vientiane dans un avenir proche.

VNA/CVN