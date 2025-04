Vers un consensus au sein de la population de Ninh Thuân pour son projet de centrale nucléaire

La province de Ninh Thuân (Centre) a été invitée à organiser régulièrement des réunions et des dialogues avec la population locale afin d'écouter ses opinions et ses aspirations, de parvenir à un consensus et de résoudre rapidement toute question relative à la mise en œuvre du projet de centrale nucléaire de Ninh Thuân.

Photo : VNA/CVN

Cette demande a été formulée par Huynh Thành Dat, membre du Comité central du Parti et vice-président de la Commission centrale de propagande et de mobilisation de masse, lors de sa séance de travail avec le Comité provincial du Parti sur la coordination de la diffusion de la politique et de la mission de développement de l'énergie nucléaire à Ninh Thuân.

Il a recommandé à la province de continuer à renforcer le leadership et la direction des Comités du Parti et des autorités locales à tous les niveaux, tout en mobilisant les organisations sociopolitiques pour promouvoir le rôle et l'importance du projet.

La commission, de concert avec le comité de pilotage chargé de diffuser la politique et la mission de développement de l'énergie nucléaire, s'est engagée à accompagner Ninh Thuân et à renforcer son rôle de conseil, de coordination et de liaison entre les différentes forces afin de créer un consensus fort en matière de conscience et d'action, de renforcer la confiance du public et de faciliter au mieux la mise en œuvre du projet.

Photo : VNA/CVN

Pham Van Hâu, secrétaire adjoint permanent du Comité provincial du Parti et président du Conseil populaire provincial, a déclaré que, consciente de l'importance du projet, la province avait élaboré des plans spécifiques et une feuille de route pour sa mise en œuvre. Cela comprend une communication efficace afin d'obtenir un consensus fort parmi les responsables, les membres du Parti et la population.

Auparavant, la délégation de travail avait visité les chantiers de construction de la centrale nucléaire de Ninh Thuân 1, dans la commune de Phuoc Dinh (district de Thuân Nam), et de la centrale nucléaire de Ninh Thuân 2, dans la commune de Vinh Hai (district de Ninh Hai). Elle a offert des cadeaux aux habitants et encouragé les ménages concernés à rester unis et à soutenir la relocalisation, la réinstallation et le défrichement des terres, afin de garantir le bon déroulement du projet et le développement du pays et de la province dans la nouvelle ère.

Le projet de centrale nucléaire de Ninh Thuân comprend deux centrales d'une capacité totale d'environ 4.600 MW. Ninh Thuân 1 a une capacité d'environ 2.400 MW et Ninh Thuân 2, d'environ 2.200 MW. 553 ménages, soit 2.319 personnes, devraient être relogés dans le cadre du projet.

VNA/CVN