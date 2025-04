Vietnam - Japon : un partenariat stratégique dans le secteur de la pêche

La Société vietnamienne de la pêche et la société Kunihiro Inc., l’un des principaux producteurs et transformateurs d’huîtres au Japon, ont signé le 23 avril un protocole d’accord, marquant une avancée majeure dans la coopération bilatérale dans le secteur de la pêche.