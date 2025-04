Exploitations des sciences et technologies pour créer de nouvelles opportunités de croissance

Le Vietnam doit promouvoir vigoureusement le développement et l’application des sciences et technologies, favoriser l’innovation et accélérer la transformation numérique pour créer de nouvelles opportunités de croissance, a insisté le Premier ministre Pham Minh Chinh. Selon lui, ces domaines ne doivent connaître aucune frontière, qu’elle soit géographique, sexuelle, générationnelle ou religieuse.

Cette vision est au cœur de l’objectif stratégique du Vietnam : devenir un pays moderne et industrialisé à revenu intermédiaire d’ici 2030 et accéder au statut de pays développé à revenu élevé d’ici 2045.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, qui préside le Conseil central d’émulation et de reconnaissance, a pris ces décisions jeudi matin 24 avril lors du lancement officiel du mouvement national intitulé "La nation entière s’inspire de l’innovation et de la transformation numérique".

La campagne s’articule autour de trois axes stratégiques. Le premier est de réformer les mentalités et d’améliorer les cadres institutionnels afin de créer un environnement propice à l’innovation et à la transformation numérique.

Le deuxième est de développer une infrastructure technologique de pointe et une main-d’œuvre hautement qualifiée pour répondre aux exigences de l’ère numérique.

Le troisième axe stratégique est de déployer une transformation numérique globale dans tous les secteurs afin de moderniser l’économie et d’améliorer la qualité de vie des citoyens.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également appelé à un éveil puissant des aspirations nationales et a exhorté le système politique et le peuple à favoriser l’autonomie, la créativité et l’utilisation optimale des capacités internes. "Les citoyens et les entreprises sont à la fois le centre et le moteur de la transformation", a-t-il indiqué.

Les scientifiques jouent un rôle essentiel, tandis que l’État doit diriger et faciliter le progrès national dans les domaines de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique.

Le chef du gouvernement a déclaré que le lancement du mouvement constituait un moment charnière, concrétisant la Résolution N°57 du Politburo sur les percées dans le développement scientifique et technologique, l’innovation et la transformation numérique.

Il a ajouté que dans le monde d’aujourd’hui, s’engager dans ces domaines n’est pas seulement une question de choix, mais une nécessité absolue. "La science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique sont les seules voies viables pour surmonter les défis, saisir les opportunités et bâtir une économie forte et autonome et une société moderne et civilisée", a-t-il déclaré.

La résolution est considérée comme une directive historique, servant de boussole pour un développement durable et rapide. Elle appelle l’ensemble du Parti, du peuple et de l’armée à œuvrer ensemble pour conduire la nation avec confiance vers une nouvelle ère de prospérité et de modernité.

Sous la direction du Comité central du Parti, du Politburo et du Secrétariat, dirigé par le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, ainsi que grâce aux actions décisives du gouvernement, des ministères, des autorités locales et, en particulier, des acteurs publics et privés, le Vietnam a déjà obtenu des résultats significatifs en matière de science, de technologie, d’innovation et de transformation numérique.

Ces avancées ont soutenu le développement socio-économique, la défense nationale, la protection de l’environnement et l’atténuation du changement climatique.

Cependant, le Premier ministre Pham Minh Chinh a également souligné les défis restants, tels que le cadre institutionnel encore insuffisamment propice, les infrastructures encore incomplètes et les capacités en ressources humaines et en gouvernance qui n’ont pas atteint leur plein potentiel.

Il a exigé que d’ici 2030, le Vietnam vise à renforcer ses capacités scientifiques, technologiques et d’innovation à un niveau avancé dans des secteurs clés, plaçant le pays parmi les pays à revenu intermédiaire supérieur les plus performants.

L’économie numérique devrait contribuer à hauteur d’au moins 30% du PIB, et plus de 80% des citoyens et des entreprises utiliseront les services publics en ligne.

L’infrastructure numérique doit être à la pointe de la technologie, avec une capacité et une bande passante ultra-élevées, comparables à celles des pays avancés.

Le pays prévoit également de transformer en profondeur l’administration publique, les activités commerciales et la vie quotidienne.

D’ici 2025, le Vietnam vise à atteindre les normes mondiales de pointe en matière de gouvernement numérique, d’économie et de société numériques, de citoyenneté numérique et d’industrie culturelle numérique. Le pays aspire également à devenir un leader mondial en matière de cybersécurité, de sécurité et de protection des données.

Le chef du gouvernement a exhorté chaque citoyen vietnamien à participer activement au mouvement d’apprentissage continu, d’innovation et de mise à niveau de ses compétences numériques. "Sans cela, l’économie et la société numériques ne peuvent prospérer, et notre nation ne peut progresser rapidement et durablement", a-t-il déclaré.

Après le lancement, des représentants de la ville de Hai Phong, de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh, de l’Université nationale de Hanoï et d’entreprises leaders du secteur des sciences et technologies ont exprimé leur ferme soutien. Ils se sont engagés à mettre en œuvre les directives du Premier ministre avec vigueur et efficacité.

