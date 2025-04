Lancement du projet d’agriculture durable pour l’écosystème forestier entre 2025 et 2028

La réunion a servi de forum de connexion pour les parties prenantes de la chaîne de valeur du café afin de partager une vision commune, des orientations d’action et d’établir un mécanisme de coordination pour la phase suivante. Le projet SAFE au Vietnam est officiellement mis en œuvre dans deux provinces phares : Sơn La (Nord) et Gia Lai (Hauts plateaux du Centre).

S’exprimant lors de cet événement, Pham Ngoc Mâu, directeur adjoint du Département de la coopération internationale (ministère de l’Agriculture et de l’Environnement), a souligné que ce projet au Vietnam vise à impulser une transition complète de la chaîne d’approvisionnement du café vers une approche légale, pérenne et sans déboisement. L’objectif est ainsi d’accroître la compétitivité du café vietnamien sur le marché de l’Union européenne (UE).

Actuellement, afin de s’attaquer à la perte de forêts et à leur dégradation, engendrées par les chaînes d’approvisionnement de production, l’UE a adopté le Règlement sur la déforestation de l’UE (EUDR). Trois catégories de produits d’exportation majeurs sont concernées par le règlement EUDR : le caoutchouc, le café et le bois.

Le projet aidera les entreprises et les agriculteurs à s’adapter rapidement, à maintenir une production stable et à étendre leurs parts de marché au sein du marché européen, à promouvoir une production respectueuse de l’environnement, à renforcer la capacité d’adaptation au changement climatique et à préserver les ressources naturelles. Il favorisera ainsi une évolution vers une agriculture durable.

Le café figure parmi les principaux produits d’exportation du Vietnam, atteignant un chiffre d’affaires record de 5,6 milliards de dollars en 2024, dont l’UE constitue l’un des plus importants marchés de consommation pour le Vietnam.

Selon M. Mâu, le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement s’engage à se tenir aux côtés des localités, des entreprises et des organisations pour surmonter les défis posés par l’EUDR, en poursuivant l’objectif d’un développement qui ne cause pas de déforestation dans le contexte d’une mondialisation commerciale qui s’oriente vers le vert.

Kristina Buende, cheffe de la coopération de la Délégation de l’UE au Vietnam, constate que le projet SAFE au Vietnam a pour but de soutenir les agriculteurs dans leur conversion vers des pratiques de production durables, contribuant ainsi à manifester une responsabilité envers le climat, la biodiversité, ainsi qu’à protéger les droits et les moyens d’existence des communautés qui dépendent des forêts.

Simultanément, le projet accorde une importance particulière à l’intégration des questions de genre et au soutien des groupes vulnérables dans le respect des exigences de l’EUDR, afin de garantir une transition équitable, de favoriser une participation égalitaire et des moyens de subsistance durables au sein de la chaîne d’approvisionnement du café au Vietnam.

Le projet SAFE au Vietnam prévoit de dispenser une formation technique à 8.000 exploitations sur la production durable de café, l’adaptation au changement climatique, la protection des forêts et la gestion de la traçabilité. Il travaillera en collaboration avec le Groupe de travail conjoint EUDR aux niveaux central et local pour faciliter la mise en œuvre du plan d’action EUDR, par le biais de tribunes de dialogue et d’échange d’informations.

De plus, trois guides sur la conformité à l’EUDR (intégrant les aspects de genre et sociaux) seront élaborés et diffusés aux parties prenantes ; six modèles de coopération public-privé visant la conformité à l’EUDR et la connexion aux marchés d’exportation seront soutenus dans leur conception et leur exécution ; le contenu relatif à la conformité à l’EUDR sera actualisé dans les supports de formation pour les formateurs (ToT) et la formation pour les agriculteurs (ToF).

Les cadres techniques des secteurs public et privé verront leurs compétences renforcées en matière de production durable de café combinée à la protection des forêts et à la conformité à l’EUDR.

