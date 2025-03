Le Vietnam prend un arsenal de mesures pour développer sa première centrale nucléaire

La construction de la première centrale nucléaire au Vietnam nécessite un temps considérable et comporte de nombreuses étapes. Récemment, le pays a pris de nombreuses mesures clés pour garantir que cette centrale puisse être opérationnelle d’ici 2032 afin de répondre à la demande énergétique nationale et d’assurer un développement durable.

Le Professeur Pham Duy Hiên, expert en énergie atomique et ancien directeur adjoint de l’Institut vietnamien de l’énergie atomique (VAEI) relevant du ministère des Sciences et des Technologies, a affirmé que le développement de l’énergie nucléaire devenait de plus en plus important et nécessaire face aux défis énergétiques mondiaux tels que la pénurie de sources d’énergie propres, le changement climatique et la demande croissante en énergie.

La relance des projets nucléaires aidera le Vietnam à diversifier ses sources d’approvisionnement énergétique, à garantir sa sécurité énergétique et à atteindre son objectif de croissance économique, ainsi que son engagement à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, comme promis lors de la 26e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP26).

Selon le professeur Pham Duy Hiên, les pays qui ont développé l’énergie nucléaire ont d’abord étudié et exploité des réacteurs de recherche sur lesquels ils allaient construire et développer une industrie nucléaire. Au Vietnam, le réacteur nucléaire de Dà Lat a officiellement été mis en service le 20 mars 1984, avec une capacité de 500 kWt. En plus de 40 ans d’exploitation du réacteur, les activités de recherche et développement du VAEI ont contribué de manière significative au développement socio-économique du pays.

Ce réacteur peut être considéré comme la première étape de l’introduction de l’énergie atomique au Vietnam, et la construction prochaine d’un centre de recherche en sciences et technologies nucléaires dans la province méridionale de Dông Nai constituera une étape importante pour garantir l’achèvement du projet de centrale nucléaire de Ninh Thuân dans les délais.

Par le Professeur Pham Duy Hiên a souligné que le Vietnam doit accélérer la création de ce centre, en faisant d’un grand réacteur de recherche la priorité absolue de son programme de développement de l’énergie nucléaire.

Il s’est également dit convaincu que l’achèvement et la mise en service de ce centre serviront de "berceau" à la formation des ressources humaines nécessaires aux centrales nucléaires vietnamiennes.

VNA/CVN