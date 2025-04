La construction de la ligne à grande vitesse Nord-Sud débutera avant le 31 décembre 2026

Approuvé par l'Assemblée nationale, ce projet prévoit une ligne de 1.541 km avec une vitesse de conception de 350 km/h, comprenant 23 gares voyageurs et 5 gares de fret. Conçue principalement pour le transport de passagers, la ligne répond également aux exigences de double usage pour la défense et la sécurité nationales et pourra transporter des marchandises en cas de besoin.

Le gouvernement souligne qu’il s’agit d’un projet d’envergure nationale, nécessitant des technologies et des techniques de pointe. Il s’agit du premier projet de ce type au Vietnam, ce qui en fait une initiative stratégique à mettre en œuvre avec une grande urgence.

Le ministère de la Construction a été désigné comme organe chef de file. Il travaillera en coordination avec les ministères, secteurs et localités concernées pour organiser la préparation du projet, soumettre celui-ci à l’approbation du Premier ministre et assurer sa mise en œuvre conformément au calendrier établi.

La sélection des consultants pour les études, le rapport de faisabilité et les travaux connexes est prévue pour une soumission au Premier ministre en août 2026. L'évaluation du rapport de faisabilité par le Conseil d’évaluation de l’État et sa soumission au Premier ministre pour approbation suivront en septembre 2026.

Les localités concernées et le groupe Électricité du Vietnam devront achever les opérations d’indemnisation, de soutien, de réinstallation et de déplacement des lignes électriques impactées d’ici décembre 2026, afin de libérer les sites pour les entreprises de construction. La sélection des entreprises, la signature des contrats et la mise en place des conditions de démarrage des travaux devront être finalisées avant le 31 décembre 2026.

Conformément à la Résolution N°172 de l’Assemblée nationale, les phases de construction, d’achat et d’installation des équipements, ainsi que l’achèvement fondamental du projet, sont programmées pour une mise en service à partir de 2035.

