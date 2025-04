L’industrie de la pêche relève le filet de l’intégration économique internationale

Récemment, l’Académie diplomatique du Vietnam a organisé un colloque scientifique sur le thème : "Des bases théoriques et pratiques pour améliorer l’efficacité de l’intégration économique internationale des entreprises du secteur de la pêche", avec la participation de nombreux experts économiques et représentants de différents ministères et secteurs concernés du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

L’événement s’inscrivait dans le cadre du projet scientifique national "Recherche des solutions pour améliorer l’efficacité de l’intégration économique des entreprises vietnamiennes du secteur de la pêche sur le marché européen".

Lors de sa prise de parole, le directeur par intérim de l’Académie diplomatique du Vietnam, Nguyên Hung Son, a souligné l’importance d’élaborer des politiques et mécanismes appropriés pour améliorer la compétitivité et l’efficacité de l’intégration économique du secteur de la pêche du Vietnam dans la nouvelle conjoncture.

Cela contribuera à augmenter la valeur des exportations de produits aquatiques vietnamiens vers les marchés étrangers, dont l’Union européenne (UE).

Cette année, l’industrie de la pêche du Vietnam devrait connaître une croissance robuste, avec des exportations pouvant atteindre 11 milliards de dollars, contre environ 10 milliards en 2024. Cependant, atteindre cet objectif ambitieux nécessite des efforts pour surmonter les défis tout en tirant profit des opportunités émergentes.

Selon le ministère vietnamien de l’Agriculture et du Développement rural, le Vietnam se concentrera sur l’amélioration de la qualité et de l’efficacité de la production plutôt que sur l’expansion des zones d’élevage de crevettes et de poissons tra en 2025.

La stratégie principale de l’industrie consiste à améliorer la transformation en profondeur pour étendre les chaînes de valeur et réduire les sous-produits, augmentant ainsi la valeur des produits aquatiques. Le secteur continuera de diversifier les espèces aquacoles, comprenant l’anguille, le tilapia, les algues et les mollusques.

Le développement de produits à valeur ajoutée est une stratégie importante pour que le secteur puisse se développer et maintenir sa présence sur les marchés. En particulier, la tendance croissante à produire des sous-produits à partir de matières premières issues de la mer offre une opportunité d’augmenter la valeur tout en adhérant aux principes de l’économie circulaire et en réduisant l’impact environnemental.

Même si le chiffre d’affaires à l’exportation du secteur a dépassé les 10 milliards de dollars l’année dernière, une surveillance plus stricte des résidus d’antibiotiques dans les expéditions d’exportation sera nécessaire en 2025.

Malgré des réalisations remarquables ces derniers temps, le secteur de la pêche du Vietnam est confronté à des défis redoutables, notamment l’impact du changement climatique et l’intensification de la concurrence des principaux pays producteurs de fruits de mer.

Selon les experts, la hausse des coûts des aliments pour animaux, du carburant et du transport pourrait potentiellement réduire la compétitivité des produits aquatiques vietnamiens sur les marchés internationaux.

Des solutions proposées

Photo : VNA/CVN

Lors du colloque, de nombreuses interventions ont été présentées, avec l’accent mis sur les solutions destinées à promouvoir le développement durable du secteur de la pêche et à renforcer la compétitivité internationale des entreprises de ce secteur.

Pour améliorer l’efficacité de l’intégration économique internationale des entreprises de la pêche, il exige une coordination étroite entre le gouvernement, les entreprises et les organismes concernés.

Les experts ont également jugé nécessaire d’étudier les expériences chinoises, norvégiennes et thaïlandaises dans ce domaine, ainsi que de sensibiliser les entreprises aux réglementations en vigueur de l’UE en matière de défense commerciale.

Selon les prévisions, le marché mondial des produits aquatiques devrait connaître de nombreuses fluctuations en 2025, sous l’effet de facteurs tels que les changements dans les habitudes de consommation, les politiques tarifaires et les variations de l’offre et de la demande, qui influenceront les exportations vietnamiennes. En particulier, la baisse de la demande sur les principaux marchés, comme les États-Unis, constituera un défi majeur pour des produits tels que les crevettes, le pangasius et le thon.

Pour assurer un développement durable du secteur, les entreprises vietnamiennes devront se concentrer sur la diversification des marchés, l’amélioration de la qualité des produits et la production de produits à haute valeur ajoutée afin de renforcer leur compétitivité à l’international.

Selon les données de l’Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP), au premier trimestre 2025, les exportations nationales de produits aquatiques ont connu une reprise impressionnante, atteignant 2,45 milliards de dollars, soit une hausse de 26% en glissement annuel. Parmi les principaux marchés d’exportation figurent la Chine, le Japon, les États-Unis et l’Union européenne.

D’ici la fin de l’année, l’industrie de la pêche vietnamienne vise à atteindre une valeur d’exportation de 11 milliards de dollars.

NDEL/VNA/CVN