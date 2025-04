Les centres de données énergivores doivent voir leur avenir en vert

L’explosion des données et de l’intelligence artificielle (IA) entraîne une croissance rapide des centres de données (Data Centers - DC).

>> Viettel ouvre un centre de données dans le parc de haute technologie Hoà Lac à Hanoï

>> Le marché de la data au Vietnam a encore une belle marge de croissance

>> IA : le Vietnam, un marché attrayant pour l'expansion des centres de données

Le Vietnam figure parmi les 10 marchés émergents les plus prometteurs de DC, ce qui signifie une augmentation considérable de la consommation d’électricité. Cela oblige les fournisseurs d’infrastructures à adopter des stratégies de verdissement, en intégrant des technologies d’économie d’énergie, dans le but d’atteindre la neutralité carbone (Net Zero).

Photo : Vneconomy/CVN

Actuellement, les DC consomment environ 3% de l’électricité mondiale et sont responsables de 5% des émissions de gaz à effet de serre, des chiffres qui devraient continuer à croître avec la multiplication exponentielle des données.

L’explosion de l’IA stimule la croissance des centres de données

La quantité de données générées à l’échelle mondiale augmente rapidement, faisant des centres de données un pilier essentiel du développement de l’économie numérique. Cette dynamique entraîne une explosion de la consommation énergétique, nécessitant des stratégies d’infrastructures vertes, efficaces en énergie, pour tendre vers la neutralité carbone.

Lors du Sommet DCCI 2025 organisé par Viettel IDC le 22 avril, sur le thème "Green Tech, Green Future", les experts ont affirmé que l’IA est désormais présente dans tous les domaines et continue d’évoluer selon deux tendances stratégiques : l’Agentic AI et l’IA physique. Ces avancées représentent un nouveau levier de productivité et de croissance pour l’économie numérique.

Après une période de stagnation due au Covid-19, le cloud computing s’est redynamisé grâce à l’IA générative, enregistrant une croissance de 22% en 2024 et des perspectives de 30 à 40% dans les années à venir. L’IA transforme également les infrastructures informatiques traditionnelles, avec des plateformes IA de plus en plus répandues.

Selon le directeur général de Viettel IDC, Lê Ba Tân, la vague d’investissements dans l’infrastructure IA dépasse désormais celle des télécommunications et du secteur pétrolier. Le 3e trimestre 2024 a enregistré un niveau record d’investissements de la part de grands groupes comme Google, Meta, Microsoft et Amazon.

Parallèlement, les centres de données traditionnels poursuivent leur croissance. D’ici 2025, on comptera environ 11.800 DC dans le monde, soit une hausse de 30% par rapport à 2023. Le marché mondial des DC devrait atteindre 345 milliards de dollars en 2025, avec une croissance moyenne de 7% par an jusqu’en 2030.

En particulier, les investisseurs déplacent leurs DC vers de nouveaux marchés comme le Vietnam, pour bénéficier d’avantages en termes de ressources, de foncier et de coûts d’infrastructure. Le marché des DC au Vietnam est estimé à 630 millions de dollars en 2025 et devrait dépasser 1,1 milliard de dollars d’ici la fin de la décennie.

Cependant, l’IA pose également un grand défi énergétique. Un serveur IA équipé de 8 GPU peut consommer jusqu’à 10,2 kW, tandis qu’un seul rack peut nécessiter entre 40 et 120 kW, selon l’architecture. Les nouveaux DC doivent donc être repensés pour atteindre une puissance moyenne de 10 kW par rack, avec des perspectives allant jusqu’à 20 à 30 kW dans un futur proche.

Pression sur les fournisseurs d'infrastructures

Les infrastructures actuelles des DC ne suffisent plus à répondre à la demande croissante. Cette situation pousse à la construction de DC de nouvelle génération, capables de fournir une alimentation électrique adéquate et des systèmes de refroidissement efficaces pour les serveurs. Ce défi représente une grande pression pour les fournisseurs d'infrastructures.

Photo: Vneconomy/CVN

L'IA pose également des défis, mais elle est aussi un grand moteur de croissance pour les centres de données à l’avenir.

Selon les statistiques de McKinsey, la capacité des centres de données dédiée à l'IA était d'environ 21 GW en 2023 et devrait atteindre 155 GW d'ici 2030, avec un taux de croissance annuel moyen de 33%.

En plus de la tendance au développement des DC et à l’adoption de nouvelles technologies telles que l’IA, les fournisseurs de services DC doivent trouver des solutions pour équilibrer l’expansion, l’amélioration de l’efficacité et le développement durable de leurs centres de données.

Lors de la conférence COP26, le Vietnam s’est engagé à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. Par conséquent, il est crucial pour les entreprises de choisir des technologies innovantes, d’obtenir des certifications énergétiques pour leurs DC et d’élaborer des stratégies de développement durable en vue de cet objectif Net Zero.

Selon M. Tân, en 2023, Viettel IDC a publié un rapport sur le développement durable, marquant un engagement fort dans la stratégie de croissance verte.

La croissance fulgurante de l’IA et des centres de données, accompagnée d’une hausse significative de la consommation énergétique, pose de grands défis en matière de gestion de l’énergie et de planification des infrastructures énergétiques nationales. Le fait d’assurer l’approvisionnement énergétique pour le développement du pays, en répondant aux exigences de transition verte, de transition numérique et de développement durable, est un enjeu majeur. Cela contribue également à l’objectif de neutralité carbone du Vietnam d’ici 2050.

Selon un rapport de la Banque mondiale publié début 2025, la consommation électrique totale des centres de données de l’ASEAN devrait passer de 2% à 3-6% de la consommation totale régionale, soit 1,5 à 3 fois plus qu’actuellement.

Dans le contexte régional, la plupart des pays ont une offre énergétique supérieure à la demande. Cependant, au Vietnam, c’est l’inverse : la demande dépasse de 38% la capacité des fournisseurs d’infrastructures DC.

"C’est une opportunité pour les fournisseurs de services cloud de se développer et d’investir. Dans les prochains jours, Viettel va poser la première pierre du plus grand centre de données du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville, avec une capacité de 140 MW", a indiqué le directeur général de Viettel IDC.

Cette croissance explosive de l’IA et des centres de données, ainsi que la forte demande en énergie, imposent des défis majeurs à la gestion énergétique et à la planification nationale.

Les plans énergétiques VII et VIII ainsi que la version révisée du plan VIII ont évalué les besoins futurs en énergie pour soutenir le développement. La stratégie énergétique nationale met l’accent sur l’utilisation des sources renouvelables et vertes (telles que l’énergie éolienne, solaire, et, dans un avenir proche, nucléaire).

Le directeur de Viettel IDC estime que cela favorisera un développement étendu des infrastructures DC au Vietnam. La fait de garantir l’énergie nécessaire au développement socio-économique, à la transition verte et numérique est essentiel pour concrétiser l’engagement Net Zero du pays à l’horizon 2050.

"Les centres de données de Viettel utilisent déjà des technologies modernes d’économie d’énergie, telles que le refroidissement par air conditionné direct, les systèmes de refroidissement par chiller, et à l’avenir, le refroidissement par liquide… Ces solutions permettent d’économiser et d’optimiser l’usage énergétique", a indiqué M. Tân.

Le groupe élabore également une stratégie de réduction des émissions de carbone pour contribuer à la réalisation de l’objectif Net Zero du Vietnam à l’horizon 2050. En 2023, Viettel a publié un rapport sur le développement durable et est en train de finaliser sa stratégie de durabilité pour Viettel IDC.

Le représentant de Viettel IDC a aussi annoncé que l’entreprise rendra publiques chaque année ses initiatives en matière de verdissement et de durabilité des infrastructures DC, afin d’aider ses clients à disposer de centres conformes aux standards les plus exigeants en matière de technologies vertes, répondant aux attentes des partenaires et des marchés.

NDEL/VNA/CVN