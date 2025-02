AN : des mécanismes spécifiques pour le projet de centrale nucléaire de Ninh Thuân

Les députés ont convenu de la nécessité de publier rapidement une résolution sur les mécanismes et politiques d’investissement spécifiques pour le projet de centrale nucléaire de Ninh Thuân suite aux conclusions des autorités compétentes et de l’Assemblée nationale.

>> Créer le Comité directeur chargé de du projet de centrale nucléaire

>> Le PM demande de lancer rapidement la construction de la centrale nucléaire

>> Pour accélérer la construction de la centrale nucléaire de Ninh Thuân

Lors d’un débat en plénière lundi matin 17 février dans le cadre de la 9e session extraordinaire en cours de l’Assemblée nationale, les députés ont donné leur avis sur la sélection des partenaires et des entrepreneurs, les plans financiers et les arrangements en matière de capital, les politiques pour les localités d’accueil du projet et d’autres questions connexes.

Photo : VNA/CVN

Trân Quôc Nam, président du Comité populaire de la province de Ninh Thuân et chef de la délégation parlementaire provinciale, a déclaré que le redémarrage du projet de centrale nucléaire de Ninh Thuân est une grande opportunité pour la province de devenir le centre d’énergie propre du pays.

Depuis plus de 15 ans, l’organisation du Parti et la population de Ninh Thuân sont pleinement préparées à la mise en œuvre du projet, a-t-il déclaré, notant que près de 1.300 ménages d’environ 5.000 habitants dans la zone centrale du projet qui doivent être réinstallés, sont toujours prêts à céder leurs terrains pour faciliter la réalisation du projet.

Duong Khac Mai, député de la province de Dak Nông, dans les Hauts plateaux du Centre, a souligné qu’avec la demande croissante du Vietnam en énergie, le développement de l’énergie nucléaire est une exigence inévitable et objective.

Il a également souligné les risques et les défis qui doivent être soigneusement pris en compte, tels que les questions liées aux finances, à la technologie, à la sécurité sociale, à la géopolitique, à la formation des ressources humaines et à l’attraction des talents.

Photo : VNA/CVN

En tant que premier du genre au Vietnam, le projet nécessite des mécanismes et des politiques spécifiques pour l’achever dans les délais proposés par le gouvernement, a-t-il déclaré, ajoutant que l’approche du contrat clé en main est adaptée aux conditions actuelles du Vietnam.

Lê Manh Hung, député de la province de Cà Mau, dans le delta du Mékong, qui est président du conseil d’administration du Groupe du pétrole et du gaz du Vietnam (Petrovietnam), l’une des entreprises publiques chargées de mener à bien le projet de centrale nucléaire de Ninh Thuân, a proposé de publier prochainement des politiques et des mécanismes spécifiques pour que le projet puisse être achevé dans les délais prévus d’ici 2030 ou au plus tard en 2031.

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, a déclaré que les organismes compétents étudieront en profondeur et intégreront les suggestions des délégués pour finaliser le projet de résolution et le soumettre à l’Assemblée nationale pour examen et approbation à la fin de la session.

VNA/CVN