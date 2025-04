Vietnam et Cambodge continuent à se développer ensemble dans cette nouvelle ère

Le Vietnam et le Cambodge continueront à se développer ensemble dans cette nouvelle ère, sous la devise "bon voisinage, amitié traditionnelle, coopération globale et durabilité à long terme", dans l’intérêt des peuples des deux pays, pour la paix, la stabilité et le développement dans la région et dans le monde.

Ces remarques ont été formulées par Uch Leang, directeur par intérim du Département des études asiatiques, africaines et moyen-orientales de l’Institut des relations internationales du Cambodge, relevant de l’Académie royale du Cambodge, et président de l’Association des Cambodgiens ayant étudié au Vietnam.

Dans un article publié le 23 avril dans le journal en ligne Khmer Times, Uch Leang a souligné que le Cambodge et le Vietnam sont deux pays voisins entretenant des relations traditionnelles de longue date, et occupant une position stratégique essentielle dans la lutte pour la sauvegarde de leur indépendance nationale respective.

Pendant la guerre de résistance contre la colonisation française, les forces révolutionnaires vietnamiennes et cambodgiennes se sont unies dans leur lutte pour retrouver l’indépendance face au régime colonial. Après avoir conquis leur souveraineté, les deux pays ont poursuivi leur entraide dans la lutte contre l’invasion impérialiste.

Cette année, le Vietnam célèbre le 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale (30 avril 1975 - 30 avril 2025). Cet événement marque aussi un moment fort pour les amis internationaux qui ont apporté leur soutien sincère et indéfectible à la révolution vietnamienne - parmi lesquels le Cambodge, qui a toujours appuyé la cause de la réunification du Vietnam, a noté Uch Leang.

Se déclarant satisfait de l’évolution des relations entre le Cambodge et le Vietnam dans tous les domaines, le chercheur cambodgien a affirmé que les relations politiques entre les deux pays continuent de se renforcer, avec des échanges réguliers entre les hauts dirigeants sous diverses formes.

Il a mis en lumière la coopération bilatérale en matière de sécurité et de défense, qualifiée de pilier fondamental des relations bilatérales, en soulignant que le Vietnam soutient toujours le Cambodge dans sa quête de paix, de stabilité et de prospérité.

Selon lui, les deux parties ont réaffirmé leur engagement à ne permettre à aucune force hostile d’utiliser le territoire de l'une pour nuire à la sécurité de l’autre, et à renforcer l’amitié et la coopération bilatérales. Elles ont convenu de mieux coordonner leurs réponses afin d’éviter toute inaction ou tout événement inattendu, et de construire une frontière pacifique, stable et durablement développée.

Les deux pays ont également convenu de poursuivre la délimitation et la gestion efficaces de leur frontière commune, de renforcer la coordination entre leurs forces terrestres et maritimes, et de résoudre rapidement les problèmes surgissant sur le terrain.

Dans l’avenir, le Vietnam et le Cambodge continueront de lutter conjointement contre le nationalisme étroit ainsi que contre les actions visant à dénaturer, diffamer ou diviser leur relation, afin de construire un partenariat pur, stable et durable, fondé sur la solidarité et l’amitié traditionnelles, pour le bien-être des peuples des deux pays et pour la paix et la prospérité régionales et mondiales, a conclu Uch Leang.

