Pour accélérer la construction de la centrale nucléaire de Ninh Thuân

Dans le cadre de la 9 e session extraordinaire de la XV e Assemblée nationale (AN), les députés ont examiné les politiques spécifiques proposées pour la construction de la centrale nucléaire de Ninh Thuân.

En présentant la proposition, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, a souligné que ce projet, hautement stratégique et technologiquement complexe, nécessitait d'importants investissements en capital ainsi que des mécanismes et politiques spécifiques pour accélérer sa mise en œuvre.

Parmi les principales propositions figurent l'adoption d'une approche de contrat clé en main et la désignation directe d'entrepreneurs pour la construction de la centrale principale par le biais d'accords intergouvernementaux. Le gouvernement a également recommandé l'application de procédures pour la désignation directe d'entrepreneurs ou de désignation simplifiée pour les dossiers de consultation importants, la conception technique et les activités de déminage, en parallèle avec les négociations d'accords et de contrats.

Concernant les arrangements financiers, la proposition mentionne plusieurs sources de financement, notamment des prêts gouvernementaux auprès de partenaires, permettant aux investisseurs d'emprunter sans risque de crédit, ainsi que l'utilisation des recettes supplémentaires et des économies budgétaires. En parallèle, le budget de l'État serait alloué aux projets de relocalisation et de réinstallation des habitants déplacés, a précisé Nguyên Hông Diên.

La proposition introduit également des mécanismes d'application des normes techniques et des prix unitaires. Elle prévoit des mesures permettant à la province de Ninh Thuân de gérer l'indemnisation, la réinstallation et le développement des infrastructures en lien avec la centrale nucléaire, ainsi que l'approvisionnement en matériaux de construction et les garanties de protection sociale pour les habitants concernés.

Par ailleurs, le gouvernement a suggéré des procédures spécifiques pour l'approbation de la conversion des terres forestières en vue du projet et de ses composantes, ainsi qu'un mécanisme de consultation pour l'évaluation de l'impact environnemental.

Le président de la Commission des sciences, des technologies et de l'environnement, Lê Quang Huy, a soutenu la nécessité de politiques adaptées mais a demandé au gouvernement d'apporter des précisions sur leur justification politique et juridique.

Présentant le rapport de vérification, il a indiqué que la Commission approuvait la mise en place de mécanismes spécifiques pour accélérer le projet, tout en appelant à des fondements politiques, juridiques et pratiques plus clairs pour leur mise en œuvre.

