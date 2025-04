Global Sourcing Fair 2025 ouvre ses portes à Hô Chi Minh-Ville

>> L’Oréal inaugure sa première "Usine de Livestream" au Vietnam

>> Công Tri met à l’honneur la soie Lãnh Mỹ A dans le magazine Vogue

Photo : VNA/CVN

Avec plus de 700 stands et 500 exposants, l'événement devrait attirer plus de 10.000 acheteurs et distributeurs venus des États-Unis, d'Europe, d'Australie et d'Asie.

Ce salon s'appuie sur les 52 années d'expérience de Global Sources, l'un des leaders mondiaux des médias B2B, qui promeut et facilite le succès du commerce international. Fort de plusieurs décennies d'expérience dans l'organisation de centaines de salons sectoriels à travers le monde et affilié à 1,5 million d'acheteurs actifs en ligne, Global Sources aide les fournisseurs à trouver les partenaires commerciaux idéaux.

Selon le vice-président de Global Sources, Sam Hui, Global Sourcing Fair Vietnam 2025 n'est pas seulement une exposition commerciale, mais un tournant stratégique pour les entreprises qui souhaitent percer dans le contexte actuel d'un marché mondial volatil.

Alors que les entreprises sont confrontées à des défis sans précédent et s'efforcent de diversifier leurs chaînes d'approvisionnement, le salon est devenu une plateforme importante pour connecter les acheteurs internationaux avec les fabricants du Vietnam et d'Asie, a-t-il ajouté.

Parmi les points forts, on retrouve une présentation des nouveaux produits de fournisseurs vérifiés, un défilé de mode présentant des collections prêtes à l'exportation et une mise en relation d'entreprises pour saisir des opportunités...

VNA/CVN