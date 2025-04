Le Vietnam prêt à échanger avec les États-Unis sur les taxes imposées aux panneaux solaires

Le Vietnam est prêt à échanger avec les organismes américains afin de résoudre les problèmes, en veillant à ce que les informations concernées soient examinées de manière objective, équitable et conforme aux pratiques internationales, dans le but de favoriser la coopération économique, commerciale et en matière d’investissement bilatérale.