Vers la gratuité des soins hospitaliers et une prévention renforcée des maladies

Le vice-Premier ministre Lê Thành Long a souligné l'engagement du Vietnam à offrir des services hospitaliers gratuits et des bilans de santé réguliers, qualifiant cela de démonstration forte de la détermination du Parti et du gouvernement à améliorer la qualité de vie des citoyens.

Photo : VOV/CVN

Lors d'une rencontre avec le Dr Saia Ma'u Piukala, directrice de la région Pacifique occidental de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le 25 août, le vice-Premier ministre Lê Thành Long a salué le soutien de l'OMS au Vietnam, notamment ses conseils et orientations en matière de planification sanitaire, ainsi que son assistance à divers programmes et projets.

Il a réitéré la position claire et constante du Parti et de l'État vietnamiens en matière de santé publique, soulignant que les soins de santé relèvent de la responsabilité de l'ensemble du système politique et que la prévention des maladies bénéficiera d'une attention accrue afin d'améliorer la santé publique et de réduire les hospitalisations.

Notant les réformes en cours du système de santé, le vice-Premier ministre a déclaré que malgré le regroupement administratif des communes, le réseau de postes de santé communaux demeurait intact.

Il a également indiqué que le Bureau politique s'apprêtait à approuver une résolution visant à réaliser des avancées en matière de santé publique.

Le vice-Premier ministre Lê Thành Long a exprimé l'espoir d'une coopération étroite et continue avec l'OMS dans des domaines tels que le conseil politique, la formation du personnel, la communication sur les politiques de santé et la prévention et le contrôle des maladies. Il a réaffirmé la participation active et responsable du Vietnam à la mission de l'OMS visant à améliorer la santé pour tous.

De son côté, le Dr Saia Ma'u Piukala a félicité le Vietnam pour ses récentes réalisations impressionnantes et a salué la vision de ses dirigeants visant à réduire progressivement le fardeau financier des soins de santé pour les citoyens, en vue d'une hospitalisation gratuite pour tous entre 2030 et 2035.

Le Directeur régional de l'OMS a également salué l'adoption par le Vietnam de la loi modifiée sur la taxe spéciale sur la consommation en juin 2025, qui augmente les taxes sur l'alcool, la bière, le tabac et les boissons sucrées et interdit les cigarettes électroniques. Il a souligné l'importance de ces mesures pour la protection de la santé des jeunes et a souligné la remise du Prix de la Journée mondiale sans tabac au ministre vietnamien de la Santé, le 25 août, comme une preuve supplémentaire de l'engagement du pays dans ce domaine.

Le Dr Saia Ma'u Piukala a remercié le gouvernement vietnamien pour sa coopération avec l'OMS et a confirmé la volonté de l'OMS de fournir un soutien technique pour améliorer la santé de la population vietnamienne. Il a également exprimé son espoir de renforcer encore la collaboration avec le Vietnam à l'avenir.

VNA/CVN