Amélioration des soins médicaux spécialisés pour répondre aux besoins de traitement

Selon le ministère de la Santé, l’un des succès les plus marquants est la mise en place d’un réseau national d’établissements médicaux, facilitant l’accès aux soins en cas de besoin. À la fin de l’année 2024, le pays comptait 1.665 hôpitaux, dont 384 établissements privés, ainsi qu’un réseau de dispensaires communaux couvrant l’ensemble des localités. Le pays disposait également de 34 lits d’hôpital pour 10.000 habitants, un chiffre supérieur à la moyenne mondiale (33). Le Vietnam est ainsi considéré comme l’un des rares pays à posséder un système de santé complet, s’étendant jusqu’aux villages et garantissant des services de base pour tous.

D’après Nguyên Dinh Hung, directeur adjoint du Service de la santé de Hanoï, la capitale compte 42 hôpitaux publics et 43 hôpitaux privés, dont plusieurs répondent à des normes internationales et sont devenus des centres médicaux majeurs du pays. Les hôpitaux spécialisés en cardiologie, obstétrique-gynécologie et oncologie gagnent en notoriété grâce à leurs travaux de recherche et à l’adoption de technologies modernes.

Par ailleurs, cinq complexes médicaux de haute qualité seront construits dans des zones clés : Phu Xuyên, Soc Son, Hoà Lac, Son Tây et Gia Lâm. Les hôpitaux existants, tels que l’hôpital Saint-Paul ou les hôpitaux spécialisés de Hanoï, seront modernisés pour répondre à la demande croissante.

La ville prévoit également la construction de nouveaux hôpitaux généraux et l’agrandissement de ses établissements spécialisés, notamment en ophtalmologie, maladies tropicales, néphrologie et oncologie. Les centres traitant des maladies infectieuses à haut risque seront déplacés vers la périphérie pour des raisons de sécurité publique.

À Hô Chi Minh-Ville, le développement des soins spécialisés, la maîtrise des techniques modernes et le respect des normes internationales constituent des priorités stratégiques. Le Département municipal de la Santé indique que les principaux hôpitaux maîtrisent déjà de nombreuses techniques complexes dans des domaines clés tels que l’obstétrique, la pédiatrie, la chirurgie et l’oncologie.

En parallèle, la ville encourage la coopération internationale, attire des experts médicaux étrangers de haut niveau et investit dans la formation de personnel qualifié. Le développement conjoint des secteurs public et privé contribue à diversifier les services et à en améliorer la qualité.

Selon Phan Lê Thu Hang, directrice adjointe du Département de la planification financière du ministère de la Santé, le système de santé devra désormais remplir trois fonctions : être un pilier de la sécurité sociale, un rempart pour la sécurité sanitaire, et un secteur de services spécialisés contribuant à la croissance économique. Pour cela, six éléments clés devront être améliorés de manière synchronisée : la gouvernance, les services, les systèmes pharmaceutiques et technologiques, les ressources humaines, les finances et la transformation numérique de l’information sanitaire.

La ministre de la Santé, Dào Hông Lan, a précisé que son ministère se concentrerait sur la restructuration du système, le développement des soins de proximité, la création d’établissements spécialisés, l’intégration des hautes technologies, ainsi que l’amélioration de la formation et de l’attractivité du personnel.

Elle a également conclu que le secteur devait moderniser ses mécanismes de gestion, favoriser la recherche, promouvoir la transformation numérique et créer des dossiers de santé électroniques. L’objectif est, selon elle, de mettre en place un système de santé intelligent, reposant sur trois piliers : la prévention, le traitement médical et une gouvernance efficace.

