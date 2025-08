Le Delta du Mékong subit une flambée de cas de dengue

La ville de Cân Tho, dans le Delta du Mékong, a enregistré près de 200 cas de dengue en juillet, atteignant le seuil d’alerte d’une épidémie dans la communauté, selon le Centre de contrôle et de prévention des maladies de la ville.

Le nombre de cas de dengue a bondi à environ 100 cas en juin, contre une moyenne de 40 cas par mois au cours des cinq premiers mois de l’année, a déclaré le Dr Hà Tân Vinh, directeur adjoint de l’établissement.

Pour le seul mois de juillet, le nombre a grimpé à près de 200 cas, niveau d’incidence nécessitant une réponse urgente, a-t-il précisé.

Jusqu’au 27 juillet, la ville recensait 1.188 cas de dengue, dont 561 cas dans l’ancienne Cân Tho, soit une augmentation de 226 cas par rapport à la même période l’année dernière. Aucun décès n’a été signalé.

L’hôpital pédiatrique de la ville de Cân Tho a accueilli 554 patients atteints de dengue au cours des sept premiers mois de l’année, soit une hausse de 51% par rapport à l’année précédente, dont 59 cas graves.

Le Dr Nguyên Huynh Nhât Truong, chef du service de la dengue de l’hôpital, a indiqué que le nombre de patients atteints de dengue était en augmentation, avec des enfants âgés de 9 à 16 ans gravement malades.

L’état des patients atteints d’une deuxième infection par le virus peut être plus grave que celui des patients ayant contracté la première infection, a-t-il fait savoir.

Dans le Delta du Mékong, la province de Vinh Long a également enregistré près de 2.140 cas de dengue, dont 48 cas graves, au cours des sept premiers mois de l’année, soit une augmentation de plus de 1.140 cas par rapport à la même période l’année dernière.

Le Dr Trân Chi Công, chef adjoint du service de pédiatrie de l’Hôpital général de Vinh Long, a déclaré que le nombre de patients hospitalisés pour dengue avait fortement augmenté ces dernières semaines.

Il a appelé la population locale à être proactive en matière de prévention de la maladie et à consulter rapidement un médecin dès l’apparition des symptômes.

Le service des maladies infectieuses de l’hôpital a traité près de 150 cas de dengue au cours des sept premiers mois de l’année.

Le Dr Nguyên Quang Vinh, chef adjoint du service, a indiqué que les établissements médicaux peuvent réaliser des tests pour diagnostiquer la dengue dès l’apparition des premiers signes de fièvre. Il est donc conseillé de se rendre dans les établissements médicaux pour effectuer ces tests dès le stade initial.

Un diagnostic et un traitement précoces contribueront à réduire le risque de maladie grave et de décès, a-t-il ajouté.

La directrice du Service de la santé de la province de Vinh Long, Hô Thi Thu Hang, a déclaré que les établissements de santé avaient renforcé la surveillance de l’épidémie au niveau local et avaient préparé les médicaments, fournitures et produits chimiques nécessaires pour traiter et gérer rapidement les épidémies.

Le secteur s’est coordonné avec les départements, les organisations et les autorités locales pour intensifier la sensibilisation au sein de la communauté et encourager les habitants à mettre en œuvre proactivement des mesures de prévention de l’épidémie chez eux, a-t-elle ajouté.

