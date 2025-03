L’OMS et de l’UNICEF louent le Vietnam pour la prévention de la rougeole

Le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ont salué dans une déclaration conjointe les récentes mesures rapides et énergiques prises par le ministère vietnamien de la Santé face à l’épidémie de rougeole.

>> Le Vietnam espère du soutien des partenaires internationaux à ses efforts anti-rougeole

>> Le ministère de la Santé reçoit 500.000 doses de vaccin contre la rougeole

Photo : VNA/CVN

Suite à la nouvelle directive du Premier ministre sur la vaccination, les mesures de contrôle et de lutte contre l’infection, et sous l’impulsion du vice-Premier ministre Lê Thành Long, les efforts porteront désormais sur l’extension de la vaccination à d’autres provinces et le renforcement de l’approvisionnement en vaccins, non seulement pour la vaccination de routine, mais aussi pour la riposte aux épidémies et les campagnes de prévention de masse, étapes essentielles vers l’élimination de la rougeole.

La conférence nationale en ligne du 15 mars, présidée par la ministre de la Santé Dào Hông Lan, témoigne également de la ferme détermination du gouvernement à relever ce défi de santé publique, ont noté les deux organisations internationales dans leur déclaration conjointe publiée le 18 mars.

Les dernières données indiquent que l’épidémie de rougeole au Vietnam est toujours en cours et que nous constatons une augmentation continue du nombre de cas dans le Centre et le Nord du pays, notamment de nouvelles flambées épidémiques dans des régions du pays qui n’avaient signalé aucun cas ni foyer de cas auparavant, ont-elles indiqué.

En raison de la nature hautement contagieuse de la rougeole et des importantes lacunes immunitaires, de nombreux enfants non vaccinés ou sous-vaccinés sont exposés à l’infection, ont-elles poursuivi.

Avec des cas mortels déjà signalés et une augmentation prévue des cas de rougeole dans les zones reculées, il est essentiel de mettre en œuvre une campagne nationale de vaccination visant tous les enfants vulnérables dès que possible, ont-elles recommandé.

Il est également essentiel de veiller à ce que les hôpitaux et les établissements de santé disposent de stocks suffisants de produits de traitement (dont de la vitamine A) pour assurer le rétablissement des enfants malades, en particulier dans les zones reculées et défavorisées, ont-elles ajouté.

L’OMS et l’UNICEF ont également encouragé les établissements de santé à mettre en œuvre des mesures appropriées de prise en charge clinique et de prévention et de contrôle des infections afin de réduire la gravité de la maladie chez les personnes infectées et de protéger les enfants les plus vulnérables.

Elles ont déclaré que l’appel de la ministre Dào Hông Lan à prioriser les ressources, à améliorer la communication et à mobiliser les communautés afin d’accélérer la vaccination en réponse à l’épidémie et d’assurer une couverture vaccinale complète est crucial.

Selon les experts, la vaccination est le meilleur moyen de prévenir la rougeole et, compte tenu de l’ampleur de l’épidémie, il est essentiel d’accélérer et d’élargir la tranche d’âge et les lieux de vaccination. L’implication des secteurs non sanitaires est également cruciale pour identifier les enfants non vaccinés ou sous-vaccinés et inciter les parents à amener leurs enfants dans les établissements de santé pour la vaccination.

L’OMS et l’UNICEF ont affirmé leur disponibilité à poursuivre leur soutien au Vietnam dans ses efforts pour maîtriser l’épidémie actuelle et prévenir la propagation de la rougeole.

Cela comprend l’élaboration d’une stratégie d’élimination de la rougeole, un plan clair pour atteindre les personnes actuellement non vaccinées, la communication pour la campagne de vaccination contre la rougeole et le renforcement des systèmes d’approvisionnement, d’achat et de distribution des vaccins, y compris la chaîne du froid.

VNA/CVN