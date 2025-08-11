Le ministère de la Santé met en garde contre le risque d’épidémie de chikungunya

Le ministère de la Santé a émis une alerte urgente concernant le risque d’épidémie de chikungunya au Vietnam après la détection de nombreux cas dans le sud de la Chine, notamment dans la province du Guangdong.

Selon le ministère de la Santé, l’épidémie de chikungunya est actuellement en hausse, avec des foyers majeurs signalés sur des îles de l’océan Indien comme La Réunion et Mayotte.

La maladie s’est également propagée à plusieurs régions d’Afrique, d’Asie du Sud et d’Europe, notamment dans le sud de la Chine. Dans la province du Guangdong, en Chine, plus de 4.800 cas de chikungunya ont été recensés au premier semestre 2025, soit la plus importante épidémie jamais signalée dans la région.

Le chikungunya est une maladie virale transmise à l’humain par la piqûre des moustiques-tigres Aedes albopictus et Aedes aegypti. Bien que rarement mortelle, cette maladie peut causer des douleurs significatives et une incapacité prolongée, affectant la qualité de vie des personnes touchées.

Il n’existe actuellement aucun vaccin ni traitement spécifique contre le chikungunya ; la prise en charge se concentre donc principalement sur le soulagement des symptômes et un traitement de soutien.

Le ministère de la Santé a ensuite exhorté les provinces et les villes du Vietnam à renforcer la surveillance et à mettre en œuvre des mesures de lutte contre les moustiques afin de protéger la santé publique.

Il a conseillé aux voyageurs revenant des zones touchées de surveiller leur état de santé pendant 12 jours et de consulter immédiatement un médecin en cas de symptômes tels que fièvre, douleurs articulaires ou éruption cutanée.

Les autorités locales ont été encouragées à renforcer les mesures de lutte contre les moustiques en couvrant les récipients d’eau, en éliminant les larves de moustiques, en maintenant un environnement propre et en retirant les objets qui accumulent l’eau stagnante.

Il a également été conseillé aux habitants de dormir sous des moustiquaires, de porter des vêtements à manches longues et d’utiliser un répulsif anti-moustiques, en particulier pendant la journée, lorsque les moustiques Aedes sont les plus actifs. La coopération des communautés avec les autorités sanitaires dans les campagnes de pulvérisation de moustiques est cruciale.

Le chikungunya a été identifié pour la première fois en 1952 en Tanzanie, en Afrique, et provoque généralement des épidémies dans les climats tropicaux. En langue Makondée (un peuple d’Afrique australe), chikungunya signifie "qui marche courbé en avant", évoquant la posture adoptée par les malades en raison d’intenses douleurs articulaires.

Au cours des dernières décennies, il s’est propagé dans plus de 110 pays et territoires à travers le monde. Début 2025, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a signalé des cas confirmés sur tous les continents, y compris l’Europe.

Face à l’augmentation de l’épidémie de dengue à Hô Chi Minh-Ville et ailleurs, les autorités sanitaires ont exhorté le public à prévenir conjointement les deux maladies afin de préserver la santé individuelle et communautaire.

