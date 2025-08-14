Appel à une vigilance accrue face à la flambée du chikungunya dans les pays voisins

Vo Hai Son, directeur adjoint de l’Administration de la prévention des maladies du Vietnam (VADP, sous l’égide du ministère de la Santé), a parlé à la presse de la situation actuelle du virus chikungunya transmis par les moustiques et des mesures préventives nécessaires.

Photo : VNA/CVN

Bien qu’aucun cas de chikungunya transmis par les moustiques n’ait encore été enregistré au Vietnam, les experts sanitaires appellent à une vigilance accrue face à la chaleur et à l’humidité persistantes de l’été, ainsi qu’à la recrudescence des épidémies dans d’autres régions du monde.

Le directeur adjoint de l’Administration vietnamienne de la prévention des maladies (VADP), relevant du ministère de la Santé, Vo Hai Son, s’est adressé à la presse au sujet de la situation actuelle et a présenté les mesures préventives nécessaires.

Comment le ministère de la Santé suit-il la situation mondiale du chikungunya, notamment les derniers développements dans la province chinoise voisine du Guangdong, où des épidémies majeures ont été signalées ?

Le chikungunya est une maladie infectieuse causée par le virus du chikungunya (CHIKV). La transmission interhumaine n’est pas directe, mais passe par les moustiques Aedes, du même genre que celui qui propage la dengue. Ces moustiques piquent principalement pendant la journée, avec un pic d’activité en début de matinée et en fin d’après-midi.

Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), le chikungunya a été signalé pour la première fois en 1952 en Tanzanie (Afrique de l’Est). Le 22 juillet 2025, l’OMS a émis une alerte concernant sa transmission rapide, avec des épidémies majeures signalées sur des îles de l’océan Indien comme La Réunion et Mayotte, qui se sont depuis propagées à certaines régions d’Afrique, d’Asie du Sud et d’Europe.

Le Centre de contrôle et de prévention des maladies de la province chinoise du Guangdong a signalé plus de 4 800 cas de chikungunya au cours du premier semestre 2025, soit la plus importante épidémie jamais enregistrée dans la région. Tous les cas signalés étaient bénins, sans infection grave ni décès.

Entre début 2025 et le 2 août, Singapour a également signalé 17 cas de fièvre due au virus chikungunya, soit plus du double du chiffre enregistré à la même période en 2024 (huit cas). Parmi eux, au moins 13 se sont rendus dans des zones d’épidémie à l’étranger.

Le VADP travaille en étroite collaboration avec l’OMS et les agences nationales chargées de la réglementation sanitaire internationale afin de surveiller la maladie, de partager les mises à jour pour une notification rapide et de proposer des mesures de prévention et de contrôle adaptées.

Le Vietnam a-t-il récemment enregistré des cas de chikungunya ?

À ce jour, notre système de surveillance des maladies infectieuses n’a reçu aucun signalement de chikungunya de la part des autorités locales. Cependant, la maladie est en augmentation dans d’autres pays de notre région, notamment en Chine.

Cependant, les moustiques Aedes sont déjà largement répandus au Vietnam. Il existe donc un risque élevé que le virus soit importé par des voyageurs infectés et se propage dans la communauté.

Quels facteurs sont à l’origine de la recrudescence des cas de chikungunya dans d’autres pays et qu’est-ce qui pourrait favoriser sa propagation ?

En juillet 2025, l’OMS a alerté sur la transmission rapide du chikungunya, avec des épidémies majeures à La Réunion et à Mayotte qui s’étendent désormais à l’Afrique, à l’Asie du Sud et à l’Europe. Des rapports font également état d’une augmentation des cas au Guangdong (Chine) et à Singapour.

Le chikungunya se transmet par les moustiques Aedes et non directement d’une personne à l’autre. La saison des pluies actuelle dans de nombreux pays de l’hémisphère nord crée des conditions idéales pour la reproduction de l’insecte, augmentant leur densité de population et accélérant la propagation du virus. La haute saison estivale des voyages facilite également la transmission transfrontalière.

Photo : VGP/CVN

Pensez-vous des risques de propagation du chikungunya au Vietnam et quels sont les plans d’intervention élaborés par le ministère de la Santé pour prévenir ?

Bien que le Vietnam n’ait détecté aucun cas de chikungunya au sein de la communauté, le pic actuel de densité de population de moustiques Aedes et l’augmentation des voyages internationaux augmentent les risques.

Prise de mesures proactives pour la prévention et le contrôle de la maladie, le ministère de la Santé a publié une directive à l’intention des comités populaires provinciaux et municipaux, appelant à une surveillance accrue aux postes frontières, dans les établissements de santé et au sein des communautés, en particulier au retour des voyageurs de zones d’épidémie.

Les organismes compétents doivent superviser et contrôler rigoureusement toute épidémie, surveiller les moustiques et autres vecteurs de maladies aux zones frontalières et au sein des communautés, conformément aux directives du ministère de la Santé. Ils doivent également garantir l’admission et le traitement appropriés et rapides des patients, en fonction de leurs dossiers médicaux, tout en préparant des plans d’orientation pour éviter la surcharge hospitalière.

Quels sont les principaux symptômes permettant de détecter le chikungunya et en quoi diffèrent-ils d’autres maladies transmises par les moustiques, comme la dengue ?

Les symptômes du chikungunya apparaissent généralement quatre à huit jours (entre deux et douze jours) après la piqûre d’un moustique infecté. Ces symptômes peuvent inclure une forte fièvre soudaine et de fortes douleurs articulaires.

Les autres signes courants incluent raideur articulaire, arthrite, maux de tête, fatigue et éruption cutanée. Les symptômes ressemblent à ceux de la dengue, mais le chikungunya provoque souvent des douleurs et des gonflements articulaires plus prononcés, tandis que la dengue entraîne généralement des symptômes hémorragiques plus prononcés.

L’autodiagnostic et l’auto-traitement sont toutefois déconseillés. Toute personne suspectée de symptômes doit se rendre rapidement au centre médical le plus proche pour une consultation et un traitement rapides.

Les voyageurs à destination ou en provenance des zones d’épidémie de chikungunya doivent se protéger des piqûres de moustiques, surveiller leur santé et signaler aux autorités sanitaires tout symptôme évoquant le chikungunya.

VNA/CVN