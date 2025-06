L’OMS salue le Vietnam pour l’augmentation des taxes sur le tabac et l’alcool

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) félicite les législateurs vietnamiens pour leurs délibérations minutieuses et pour leur vote en faveur de la santé des Vietnamiens face aux risques liés à l’alcool, au tabac et aux boissons sucrées, a déclaré la représentante de l’OMS au Vietnam, la D r. Angela Pratt.

La représentante de l’OMS au Vietnam, citée par le Journal en ligne du gouvernement, a fait cette annonce alors que les membres de l’Assemblée nationale votaient le 14 juin pour approuver la Loi révisée sur les droits d’accise, augmentant les taxes sur le tabac et l’alcool et instaurant une taxe sur les boissons sucrées.

Photo : VNA/CVN

"Nous nous réjouissons de continuer à travailler ensemble pour un Vietnam plus sûr et plus sain", a déclaré la Dr. Angela Pratt.

Ces décisions soutiennent le leadership fort du ministre des Finances, Nguyên Van Thang, et de la ministre de la Santé, Dào Hông Lan, ainsi que les efforts importants du Département de l’Autorité de surveillance des politiques fiscales, des frais et des charges du ministère des Finances, du Département de la législation du ministère de la Santé, et du Département de la santé, du Fonds national de lutte antitabac du Vietnam, de l’Institut de stratégie et de politique de santé du ministère de la Santé et d’autres partenaires clés de la santé publique locaux et internationaux, pour protéger l’avenir de la jeunesse vietnamienne et la santé de la communauté.

La représentante de l’OMS au Vietnam a félicité le gouvernement vietnamien pour l’adoption de nouvelles taxes sur ces produits nocifs, qui contribueront à un pays plus sain et plus prospère.

"L’OMS se réjouit que les législateurs aient saisi cette occasion de parvenir à une situation gagnant-gagnant : réduire la consommation de tabac, d’alcool et de boissons sucrées - et donc les dommages et les coûts de santé pour les décennies à venir - tout en générant des recettes supplémentaires pour les priorités clés du gouvernement. Réduire la consommation de ces produits nocifs améliorera la santé de la population et, par conséquent, la participation au marché du travail et la productivité", a déclaré la Dr. Angela Pratt.

Photo : AFP/VNA/CVN

Au Vietnam, les taux élevés de tabagisme, de consommation d’alcool et la consommation croissante de boissons sucrées, y compris chez les jeunes, constituent des menaces pour la santé et la croissance économique du pays.

Le vote représente ainsi une étape importante qui contribuera aux objectifs et engagements nationaux et internationaux du Vietnam visant à réduire le tabagisme, en particulier. Il constitue une base précieuse pour de futures augmentations des taxes, et donc des prix, afin de réduire la consommation de ces produits nocifs.

L’Assemblée nationale avait précédemment approuvé une augmentation de la taxe spéciale sur la consommation d’alcool et de bière, de 65% actuellement à 70% d’ici 2027 (soit un an de retard), puis à 90% d’ici 2031, afin de freiner la consommation excessive d’alcool.

En mai 2025, l’OMS a exhorté le Vietnam à saisir cette réforme fiscale comme une "occasion historique" d’imposer une taxe d’accise plus élevée sur le tabac, suggérant notamment une taxe spécifique de 15.000 dôngs le paquet (en plus des 75%) d’ici 2030. Une telle mesure pourrait réduire le taux de tabagisme masculin à moins de 36% et le nombre de fumeurs d’environ 3,2 millions d’ici 2030.

VNA/CVN