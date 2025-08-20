Santé : collaboration entre médecins vietnamiens et singapouriens

Une patiente atteinte d’un cancer du poumon, sur le point d’être opérée, a soudainement été diagnostiquée avec une malformation vasculaire cérébrale. L’hôpital FV s’est rapidement coordonné avec des experts de premier plan au Vietnam et à Singapour afin d’élaborer une stratégie thérapeutique contre le cancer du poumon et la malformation vasculaire cérébrale, permettant à la patiente d’échapper de façon spectaculaire à la ligne fragile entre vie et mort.

Đ. N. Nga (58 ans, à Hô Chi Minh-Ville) souffrait d’une toux persistante et s’est rendue à l’hôpital FV pour un examen médical. L’imagerie pulmonaire a révélé une tache opaque de plus de 2 cm. Le docteur Trung a minutieusement analysé chaque possibilité ainsi que les options thérapeutiques, afin que la patiente et sa famille comprennent clairement la situation. Bien qu’elle se soit préparée psychologiquement, le résultat de la biopsie « cancer du poumon », a provoqué un véritable choc. Dans son cas, une opération rapide s’avérait indispensable afin d’empêcher la propagation des cellules cancéreuses. Cependant, l’IRM cérébrale effectuée pour dépister des métastases a révélé une autre « bombe à retardement » : une énorme malformation vasculaire dans son cerveau, susceptible d’exploser à tout moment, particulièrement dangereuse en cas d’anesthésie chirurgicale. Connexion avec des experts singapouriens

« Supposons que l’opération pulmonaire réussisse mais que la patiente subisse un accident vasculaire cérébral sur la table d’opération, alors tous les efforts seraient vains », a expliqué le docteur Trung. Une réunion multidisciplinaire, réunissant des spécialistes des pathologies vasculaires cérébrales internes et externes à l’hôpital, a donc été organisée pour trouver la stratégie optimale. Grâce au réseau du Thomson Medical Group, propriétaire de l’hôpital FV, Mme Nga a pu être mise en relation avec des spécialistes vasculaires cérébraux à Singapour, et a subi un PET-CT afin de préciser l’état de sa tumeur. Ces avis supplémentaires ont enrichi la discussion multidisciplinaire.

Les experts singapouriens et vietnamiens ont convergé vers une conclusion essentielle : la malformation cérébrale de Mme Nga ne nécessitait pas d’intervention urgente. Le risque d’accident pendant l’opération pulmonaire existait, mais restait acceptable à condition de contrôler rigoureusement certains paramètres comme la tension artérielle. La priorité absolue était donc de traiter d’abord le cancer du poumon, encore à un stade précoce et hautement curable.

Le 31 juillet au matin, l’opération a commencé. L’équipe médicale de l’hôpital FV avait préparé tous les scénarios de secours possibles. Le bloc opératoire a permis de retirer entièrement la tumeur, en éliminant toutes les cellules cancéreuses, sans métastase ganglionnaire. Après trois heures, l’intervention s’est déroulée exactement comme prévu. L’examen anatomopathologique a confirmé que Mme Nga souffrait d’un cancer pulmonaire au stade 1A, avec un pronostic très favorable, nécessitant uniquement un suivi régulier, sans traitement complémentaire. Sept jours après l’opération, elle a pu quitter l’hôpital.

Texte et photo : Minh Thu/CVN