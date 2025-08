Une transplantation cardiaque réunit le patient le plus âgé et un donneur à distance

Né en 1969, il est le patient le plus âgé à avoir subi une transplantation cardiaque à l’hôpital de Huê, au centre de la ville. Ce patient, originaire de la commune de Lê Thuy, dans la province de Quang Tri, est sorti de l’hôpital dans un état stable. Il ne souffrait plus d’essoufflement et pouvait marcher, se déplacer et manger normalement.

Début 2025, il a été diagnostiqué et pris en charge au service de cardiologie du centre cardiovasculaire de l’hôpital, où les médecins ont déterminé qu’une transplantation cardiaque était essentielle pour le maintenir en vie. Le 24 juin, il a été admis avec des symptômes d’insuffisance cardiaque aiguë, notamment de fatigue et d’essoufflement.

Le soir du 28 juin, l’hôpital a été informé par le Centre national de coordination vietnamien pour la transplantation d’organes humains qu’un donneur avait été identifié à l’hôpital populaire de Gia Dinh. Cette nuit-là, une équipe chirurgicale s’est envolée de Huê à Hô Chi Minh-Ville pour prélever le cœur du donneur.

Travaillant toute la nuit, l’équipe a assuré le transport du cœur à Huê comme prévu. Le 29 juin à 5h13, le cœur du donneur a été prélevé et, à 7h14, l’équipe était arrivée à l’aéroport international de Phu Bai, à Huê.

Pendant ce temps, à l’Hôpital central de Huê, l’équipe de chirurgie cardiovasculaire préparait le patient pour l’opération. Après quatre heures d’ischémie froide, le cœur du donneur a recommencé à battre dans la poitrine du patient à 8h58 le même jour.

Nguyên Thi Ly, une membre de la famille, a décrit la transplantation comme un "miracle" qui a permis au principal soutien de famille de recouvrer la santé et de continuer à soutenir ses proches.

